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Без замечаний: Затулин оценил парламентские выборы в Абхазии
Без замечаний: Затулин оценил парламентские выборы в Абхазии
Выборы депутатов Парламента Абхазии прошли в субботу 12 марта, международные наблюдатели высоко оценили организацию мероприятия. 13.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-13T15:45+0300
2022-03-13T15:45+0300
2022-03-13T15:50+0300
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Первый заместитель председателя Комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин сказал, что замечаний к выборам в Парламент Абхазии нет."Хочу поздравить граждан Абхазии с завершением первого тура выборов в Парламент Абхазии. Делегация Госдумы побывала на 18 избирательных участках. Обстановка, несмотря на ненастную погоду, была спокойной и дружелюбной", - подчеркнул он.Центральная избирательная комиссия Абхазии огласила предварительные итоги выборов в Парламент в воскресенье. Согласно данным ЦИК, по 17 округам депутаты выбраны, еще в 17 округах пройдет второй тур выборов, в Гудаутском городском округе №1 пройдут повторные выборы, так как ни один кандидат не набрал абсолютного большинства голосов, необходимых для победы.
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видео, мультимедиа, выборы в парламент абхазии, цик абхазии, госдума, наблюдатели, видео
Без замечаний: Затулин оценил парламентские выборы в Абхазии
15:45 13.03.2022 (обновлено: 15:50 13.03.2022) Подписаться на
Выборы депутатов Парламента Абхазии прошли в субботу 12 марта, международные наблюдатели высоко оценили организацию мероприятия.
Первый заместитель председателя Комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин сказал, что замечаний к выборам в Парламент Абхазии нет.
"Хочу поздравить граждан Абхазии с завершением первого тура выборов в Парламент Абхазии. Делегация Госдумы побывала на 18 избирательных участках. Обстановка, несмотря на ненастную погоду, была спокойной и дружелюбной", - подчеркнул он.
Центральная избирательная комиссия Абхазии огласила предварительные итоги выборов в Парламент в воскресенье. Согласно данным ЦИК, по 17 округам депутаты выбраны, еще в 17 округах пройдет второй тур выборов, в Гудаутском городском округе №1 пройдут повторные выборы, так как ни один кандидат не набрал абсолютного большинства голосов, необходимых для победы.