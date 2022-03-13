https://sputnik-abkhazia.ru/20220313/bez-zamechaniy-konstantin-zatulin-otsenil-parlamentskie-vybory-v-abkhazii-1038101196.html

Без замечаний: Затулин оценил парламентские выборы в Абхазии

Без замечаний: Затулин оценил парламентские выборы в Абхазии

Выборы депутатов Парламента Абхазии прошли в субботу 12 марта, международные наблюдатели высоко оценили организацию мероприятия. 13.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-13T15:45+0300

2022-03-13T15:45+0300

2022-03-13T15:50+0300

выборы в парламент абхазии - 2022

видео

мультимедиа

выборы в парламент абхазии

цик абхазии

госдума

наблюдатели

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/03/0d/1038098854_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_36a020fc777787237e4a9f79f383f02c.jpg

Первый заместитель председателя Комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин сказал, что замечаний к выборам в Парламент Абхазии нет."Хочу поздравить граждан Абхазии с завершением первого тура выборов в Парламент Абхазии. Делегация Госдумы побывала на 18 избирательных участках. Обстановка, несмотря на ненастную погоду, была спокойной и дружелюбной", - подчеркнул он.Центральная избирательная комиссия Абхазии огласила предварительные итоги выборов в Парламент в воскресенье. Согласно данным ЦИК, по 17 округам депутаты выбраны, еще в 17 округах пройдет второй тур выборов, в Гудаутском городском округе №1 пройдут повторные выборы, так как ни один кандидат не набрал абсолютного большинства голосов, необходимых для победы.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видео, мультимедиа, выборы в парламент абхазии, цик абхазии, госдума, наблюдатели, видео