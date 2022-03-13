https://sputnik-abkhazia.ru/20220313/chast-abkhazii-ostalas-bez-sveta-iz-za-avarii-na-vl-shesheleti-1-1038092881.html

Часть Абхазии осталась без света из-за аварии на ВЛ "Шешелети-1"

Часть Абхазии осталась без света из-за аварии на ВЛ "Шешелети-1"

Авария произошла около 10:30 в воскресенье 13 марта. 13.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-13T11:17+0300

2022-03-13T11:17+0300

2022-03-13T11:20+0300

в абхазии

проблемы энергетической отрасли в абхазии

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/08/1f/1033129517_0:118:1620:1029_1920x0_80_0_0_52f35f41dfa54e5d19142f8c40f02e50.jpg

СУХУМ, 13 мар - Sputnik. Часть Абхазии, включая центр столицы, осталась без света из-за системной аварии на воздушной линии "Шешелети-1", сообщает "Черноморэнерго".Электричества нет у жителей Очамчырского, Гулрыпшского и восточной части Сухумского районов, а также центральной и восточной части Сухума.Диспетчерская служба "Черноморэнерго" приступила к работам по устранению аварии.Изношенность электросетей и ветхость инфраструктуры на фоне повышенного потребления и низкой собираемости за свет привели к системному кризису энергетической отрасли Абхазии.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

проблемы энергетической отрасли в абхазии, новости