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Часть Абхазии осталась без света из-за аварии на ВЛ "Шешелети-1"
Часть Абхазии осталась без света из-за аварии на ВЛ "Шешелети-1"
Авария произошла около 10:30 в воскресенье 13 марта. 13.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-13T11:17+0300
2022-03-13T11:17+0300
2022-03-13T11:20+0300
в абхазии
проблемы энергетической отрасли в абхазии
новости
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СУХУМ, 13 мар - Sputnik. Часть Абхазии, включая центр столицы, осталась без света из-за системной аварии на воздушной линии "Шешелети-1", сообщает "Черноморэнерго".Электричества нет у жителей Очамчырского, Гулрыпшского и восточной части Сухумского районов, а также центральной и восточной части Сухума.Диспетчерская служба "Черноморэнерго" приступила к работам по устранению аварии.Изношенность электросетей и ветхость инфраструктуры на фоне повышенного потребления и низкой собираемости за свет привели к системному кризису энергетической отрасли Абхазии.
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media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
проблемы энергетической отрасли в абхазии, новости
Часть Абхазии осталась без света из-за аварии на ВЛ "Шешелети-1"
11:17 13.03.2022 (обновлено: 11:20 13.03.2022) Подписаться на
Авария произошла около 10:30 в воскресенье 13 марта.
СУХУМ, 13 мар - Sputnik.
Часть Абхазии, включая центр столицы, осталась без света из-за системной аварии на воздушной линии "Шешелети-1", сообщает
"Черноморэнерго".
Электричества нет у жителей Очамчырского, Гулрыпшского и восточной части Сухумского районов, а также центральной и восточной части Сухума.
Диспетчерская служба "Черноморэнерго" приступила к работам по устранению аварии.
Изношенность электросетей и ветхость инфраструктуры на фоне повышенного потребления и низкой собираемости за свет привели к системному кризису энергетической отрасли Абхазии.