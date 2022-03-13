https://sputnik-abkhazia.ru/20220313/dopolnitelnoe-vremya-khagba-ob-osobennostyakh-chempionata-abkhazii-po-futbolu-2022-goda-1038030337.html

Дополнительное время: Хагба об особенностях чемпионата Абхазии по футболу 2022 года

Дополнительное время: Хагба об особенностях чемпионата Абхазии по футболу 2022 года

Об особенностях чемпионата Абхазии по футболу 2022 года, о том, смогла ли школа арбитров в республике решить проблему с судьями, и об ожиданиях нынешнего... 13.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-13T19:15+0300

2022-03-13T19:15+0300

2022-03-13T19:15+0300

радио

дополнительное время

чемпионат абхазии по футболу

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Дополнительное время: Хагба об особенностях Чемпионата Абхазии по футболу 2022 года Дополнительное время: Хагба об особенностях Чемпионата Абхазии по футболу 2022 года

В конце марта стартует новый чемпионат Абхазии по футболу, а уже 19 марта в республике пройдет Суперкубок между клубами "Нарт" и "Гагра", проинформировал Хагба в беседе на радио.Президент Федерации футбола Абхазии отметил, что и в этом сезоне будут проходить прямые трансляции с матчей. Эфиры с полей дали новый импульс абхазскому футболу в целом, большое количество людей следят за турниром, и футболисты стали лучше играть, отметил Хагба.Полную версию слушайте в аудиофайле.

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2022

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

дополнительное время, чемпионат абхазии по футболу, аудио