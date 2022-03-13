https://sputnik-abkhazia.ru/20220313/krasov-ni-o-kakoy-izolyatsii-rossii-rech-ne-idet--1038076624.html

Красов: ни о какой изоляции России речь не идет

Красов: ни о какой изоляции России речь не идет

Об интеграции России и Абхазии, о спецоперации России по защите Донбасса, в интервью Sputnik Абхазия рассказал зампредседателя комиссии по безопасности... 13.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-13T14:45+0300

2022-03-13T14:45+0300

2022-03-13T14:45+0300

радио

подкасты

госдума рф

абхазия

россия

подкасты спецоперация россии в донбассе

донбасс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/03/0c/1038073899_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_ed92bd9bf5773b80d38822515d5a4d98.jpg

Красов: Россия не будет изолирована Красов: Россия не будет изолирована

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы России по обороне, зампредседателя комиссии по безопасности, обороне и борьбе с преступностью Парламентского Собрания Союз Беларуси и России Андрей Красов, в интервью журналисту Sputnik оценил интеграционный процессы Абхазии и России и рассказал, как ситуация на Украине может отразиться на Абхазии. Специальную военную операцию Вооруженных сил России на Украине Андрей Красов назвал миротворческой. "Вооруженные силы России не воюют с Украиной, не воюют с мирными жителями, они выполняют задачи по демилитаризации и денацификации Украины. Восемь долгих лет проливалась кровь невинных мирных граждан, гибли дети, гибли женщины, гибли люди старшего возраста. И весь мир не замечал, что, как президент сказал, происходил геноцид. Киевская хунта уничтожала свой народ на Донбассе, и это никто не замечал. А как только Российская Федерация начала проводить специальную военную операцию, а по сути это миротворческая операция, весь мир вспомнил о существовании международного гуманитарного права. Президент принял решение, чтобы это кровопролитие, которое длилось восемь лет, прекратилось на Донбассе”, - сказал Красов.По его словам, специальная военная операция Вооруженных сил России проводится в рамках норм и правил международного гуманитарного права, а удары в том числе высокоточным оружием наносятся только по военным объектам. “Уже один из президентов Соединенных штатов Америки разорвал экономику России "в клочья", сейчас другой же представитель Администрации США тоже говорит о том, что в свете санкций наша экономика не выживет, Россию ждет хаос. Но это не так. Россия не находится ни в какой изоляции. Вы видите, сколько иностранных лидеров за последнее время приезжали в Москву и встречались с президентом Российской Федерации, встречались с министром иностранных дел, с председателем правительства Российской Федерации. То есть ни о какой изоляции Российской Федерации речь не идет. То, что якобы идет побег организаций из Российской Федерации. Честно говоря, в мире уже все поделено. Вся экономика поделена, то есть свободных рынков нет. Они очень хорошо считают деньги, они прекращают вид деятельности, но такого рынка, как Российская Федерация они нигде в мире не найдут”, - подчеркнул Андрей Красов.Заместитель парламентского Собрания Союза Белоруссии и России Андрей Красов сказал, что несмотря на нестабильную ситуацию в мире, интеграционные процессы между Россией и Абхазией продолжатся.Подробности слушайте в аудиофайле.

абхазия

россия

донбасс

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

подкасты, госдума рф, абхазия, россия, подкасты спецоперация россии в донбассе, донбасс, аудио