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Красов: ни о какой изоляции России речь не идет
Красов: ни о какой изоляции России речь не идет
Об интеграции России и Абхазии, о спецоперации России по защите Донбасса, в интервью Sputnik Абхазия рассказал зампредседателя комиссии по безопасности... 13.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-13T14:45+0300
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Красов: Россия не будет изолирована
Красов: Россия не будет изолирована
Первый заместитель председателя Комитета Госдумы России по обороне, зампредседателя комиссии по безопасности, обороне и борьбе с преступностью Парламентского Собрания Союз Беларуси и России Андрей Красов, в интервью журналисту Sputnik оценил интеграционный процессы Абхазии и России и рассказал, как ситуация на Украине может отразиться на Абхазии. Специальную военную операцию Вооруженных сил России на Украине Андрей Красов назвал миротворческой. "Вооруженные силы России не воюют с Украиной, не воюют с мирными жителями, они выполняют задачи по демилитаризации и денацификации Украины. Восемь долгих лет проливалась кровь невинных мирных граждан, гибли дети, гибли женщины, гибли люди старшего возраста. И весь мир не замечал, что, как президент сказал, происходил геноцид. Киевская хунта уничтожала свой народ на Донбассе, и это никто не замечал. А как только Российская Федерация начала проводить специальную военную операцию, а по сути это миротворческая операция, весь мир вспомнил о существовании международного гуманитарного права. Президент принял решение, чтобы это кровопролитие, которое длилось восемь лет, прекратилось на Донбассе”, - сказал Красов.По его словам, специальная военная операция Вооруженных сил России проводится в рамках норм и правил международного гуманитарного права, а удары в том числе высокоточным оружием наносятся только по военным объектам. “Уже один из президентов Соединенных штатов Америки разорвал экономику России "в клочья", сейчас другой же представитель Администрации США тоже говорит о том, что в свете санкций наша экономика не выживет, Россию ждет хаос. Но это не так. Россия не находится ни в какой изоляции. Вы видите, сколько иностранных лидеров за последнее время приезжали в Москву и встречались с президентом Российской Федерации, встречались с министром иностранных дел, с председателем правительства Российской Федерации. То есть ни о какой изоляции Российской Федерации речь не идет. То, что якобы идет побег организаций из Российской Федерации. Честно говоря, в мире уже все поделено. Вся экономика поделена, то есть свободных рынков нет. Они очень хорошо считают деньги, они прекращают вид деятельности, но такого рынка, как Российская Федерация они нигде в мире не найдут”, - подчеркнул Андрей Красов.Заместитель парламентского Собрания Союза Белоруссии и России Андрей Красов сказал, что несмотря на нестабильную ситуацию в мире, интеграционные процессы между Россией и Абхазией продолжатся.Подробности слушайте в аудиофайле.
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Красов: ни о какой изоляции России речь не идет
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Об интеграции России и Абхазии, о спецоперации России по защите Донбасса, в интервью Sputnik Абхазия рассказал зампредседателя комиссии по безопасности, обороне и борьбе с преступностью Парламентского Собрания Союз Беларуси и России Андрей Красов.
Первый заместитель председателя Комитета Госдумы России по обороне, зампредседателя комиссии по безопасности, обороне и борьбе с преступностью Парламентского Собрания Союз Беларуси и России Андрей Красов, в интервью журналисту Sputnik оценил интеграционный процессы Абхазии и России и рассказал, как ситуация на Украине может отразиться на Абхазии.
Специальную военную операцию Вооруженных сил России на Украине Андрей Красов назвал миротворческой.
"Вооруженные силы России не воюют с Украиной, не воюют с мирными жителями, они выполняют задачи по демилитаризации и денацификации Украины. Восемь долгих лет проливалась кровь невинных мирных граждан, гибли дети, гибли женщины, гибли люди старшего возраста. И весь мир не замечал, что, как президент сказал, происходил геноцид. Киевская хунта уничтожала свой народ на Донбассе, и это никто не замечал. А как только Российская Федерация начала проводить специальную военную операцию, а по сути это миротворческая операция, весь мир вспомнил о существовании международного гуманитарного права. Президент принял решение, чтобы это кровопролитие, которое длилось восемь лет, прекратилось на Донбассе”, - сказал Красов.
По его словам, специальная военная операция Вооруженных сил России проводится в рамках норм и правил международного гуманитарного права, а удары в том числе высокоточным оружием наносятся только по военным объектам.
“Уже один из президентов Соединенных штатов Америки разорвал экономику России "в клочья", сейчас другой же представитель Администрации США тоже говорит о том, что в свете санкций наша экономика не выживет, Россию ждет хаос. Но это не так. Россия не находится ни в какой изоляции. Вы видите, сколько иностранных лидеров за последнее время приезжали в Москву и встречались с президентом Российской Федерации, встречались с министром иностранных дел, с председателем правительства Российской Федерации. То есть ни о какой изоляции Российской Федерации речь не идет. То, что якобы идет побег организаций из Российской Федерации. Честно говоря, в мире уже все поделено. Вся экономика поделена, то есть свободных рынков нет. Они очень хорошо считают деньги, они прекращают вид деятельности, но такого рынка, как Российская Федерация они нигде в мире не найдут”, - подчеркнул Андрей Красов.
Заместитель парламентского Собрания Союза Белоруссии и России Андрей Красов сказал, что несмотря на нестабильную ситуацию в мире, интеграционные процессы между Россией и Абхазией продолжатся.
Подробности слушайте в аудиофайле.