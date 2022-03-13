https://sputnik-abkhazia.ru/20220313/menee-50-sluchaev-koronavirusa-vyyavili-v-abkhazii-za-sutki-1038091069.html

Менее 50 случаев коронавируса выявили в Абхазии за сутки

Менее 50 случаев коронавируса выявили в Абхазии за сутки

Всего с начала пандемии в Абхазии зафиксировано 52811 случаев коронавируса, почти 48 тысяч уже выздоровели. 13.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-13T08:01+0300

2022-03-13T08:01+0300

2022-03-13T09:39+0300

ситуация с коронавирусом в абхазии

абхазия

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СУХУМ, 13 мар - Sputnik. Тестирование на коронавирусную инфекцию 12 марта провели у 70 человек, диагноз COVID-19 подтвердился у 47 из них, сообщает Оперштаб по защите населения Абхазии от коронавируса. В Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находится 17 пациентов, в тяжелом состоянии трое из них, состояние здоровья 14 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 26 пациентов, 12 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - четыре, в Гагрской ЦРБ – 10, два человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – четыре пациента. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 52811 человек. Зарегистрировано 666 летальных случаев. Выздоровели 47845 человек.

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абхазия, мировая пандемия коронавируса covid-19, новости