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Менее 50 случаев коронавируса выявили в Абхазии за сутки
Менее 50 случаев коронавируса выявили в Абхазии за сутки
Всего с начала пандемии в Абхазии зафиксировано 52811 случаев коронавируса, почти 48 тысяч уже выздоровели. 13.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-13T08:01+0300
2022-03-13T08:01+0300
2022-03-13T09:39+0300
ситуация с коронавирусом в абхазии
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СУХУМ, 13 мар - Sputnik. Тестирование на коронавирусную инфекцию 12 марта провели у 70 человек, диагноз COVID-19 подтвердился у 47 из них, сообщает Оперштаб по защите населения Абхазии от коронавируса. В Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находится 17 пациентов, в тяжелом состоянии трое из них, состояние здоровья 14 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 26 пациентов, 12 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - четыре, в Гагрской ЦРБ – 10, два человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – четыре пациента. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 52811 человек. Зарегистрировано 666 летальных случаев. Выздоровели 47845 человек.
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MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, мировая пандемия коронавируса covid-19, новости
Менее 50 случаев коронавируса выявили в Абхазии за сутки
08:01 13.03.2022 (обновлено: 09:39 13.03.2022) Подписаться на
Всего с начала пандемии в Абхазии зафиксировано 52811 случаев коронавируса, почти 48 тысяч уже выздоровели.
СУХУМ, 13 мар - Sputnik. Тестирование на коронавирусную инфекцию 12 марта провели у 70 человек, диагноз COVID-19 подтвердился у 47 из них, сообщает Оперштаб по защите населения Абхазии от коронавируса.
В Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находится 17 пациентов, в тяжелом состоянии трое из них, состояние здоровья 14 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 26 пациентов, 12 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - четыре, в Гагрской ЦРБ – 10, два человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – четыре пациента.
В Гудаутской ковидном госпитале скончались двое мужчин 74 и 86 лет.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 52811 человек. Зарегистрировано 666 летальных случаев. Выздоровели 47845 человек.