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Офис Зеленского: российско-украинские переговоры приближаются к компромиссу
Офис Зеленского: российско-украинские переговоры приближаются к компромиссу
На территории Белоруссии прошли три раунда переговоров между украинской и российской делегациями, последняя встреча состоялась 7 марта в Беловежской пуще. 13.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-13T10:45+0300
2022-03-13T10:45+0300
2022-03-13T11:17+0300
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СУХУМ, 13 мар – Sputnik. Советник главы офиса президента Украины и участник украинской переговорной группы Михаил Подоляк заявил, что российская и украинская стороны приближаются к компромиссу и приступили к оформлению договоренностей, пишет РИА Новости со ссылкой на "Коммерсант".Стороны пока не раскрывают подробностей договоренностей, отметил украинский переговорщик.Он пояснил, что итог переговоров должен учитывать и гарантии безопасности для России, а также вывести Украину из-под удара с точки зрения возможного повторения конфликта.Военная спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Целью ее является демилитаризация и денацификация Украины. Объявляя о начале операции президент России Владимир Путин заявил, что причиной стала необходимость защиты людей, на протяжении восьми лет подвергавшихся издевательствам со стороны киевского режима.
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новости, россия, украина, донбасс
Офис Зеленского: российско-украинские переговоры приближаются к компромиссу
10:45 13.03.2022 (обновлено: 11:17 13.03.2022) Подписаться на
На территории Белоруссии прошли три раунда переговоров между украинской и российской делегациями, последняя встреча состоялась 7 марта в Беловежской пуще.
СУХУМ, 13 мар – Sputnik.
Советник главы офиса президента Украины и участник украинской переговорной группы Михаил Подоляк заявил, что российская и украинская стороны приближаются к компромиссу и приступили к оформлению договоренностей, пишет РИА Новости
со ссылкой на "Коммерсант".
Стороны пока не раскрывают подробностей договоренностей, отметил украинский переговорщик.
"Как только будут наработаны взаимные встречные уже юридические форматы, будет назначена встреча — четвертый раунд переговоров. Это может быть завтра, послезавтра. Выходить дальше и просто проводить беседы уже, наверное, не надо. Мы обсудили все вопросы, мы сейчас эти вопросы пытаемся упаковать в какие-то юридические форматы", - сказал Подоляк.
Он пояснил, что итог переговоров должен учитывать и гарантии безопасности для России, а также вывести Украину из-под удара с точки зрения возможного повторения конфликта.
Военная спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Целью ее является демилитаризация и денацификация Украины. Объявляя о начале операции президент России Владимир Путин заявил, что причиной стала необходимость защиты людей, на протяжении восьми лет подвергавшихся издевательствам со стороны киевского режима.