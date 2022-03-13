https://sputnik-abkhazia.ru/20220313/ofis-zelenskogo-rossiysko-ukrainskie-peregovory-priblizhayutsya-k-kompromissu-1038092373.html

Офис Зеленского: российско-украинские переговоры приближаются к компромиссу

Офис Зеленского: российско-украинские переговоры приближаются к компромиссу

На территории Белоруссии прошли три раунда переговоров между украинской и российской делегациями, последняя встреча состоялась 7 марта в Беловежской пуще. 13.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-13T10:45+0300

2022-03-13T10:45+0300

2022-03-13T11:17+0300

военная спецоперация рф в донбассе

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СУХУМ, 13 мар – Sputnik. Советник главы офиса президента Украины и участник украинской переговорной группы Михаил Подоляк заявил, что российская и украинская стороны приближаются к компромиссу и приступили к оформлению договоренностей, пишет РИА Новости со ссылкой на "Коммерсант".Стороны пока не раскрывают подробностей договоренностей, отметил украинский переговорщик.Он пояснил, что итог переговоров должен учитывать и гарантии безопасности для России, а также вывести Украину из-под удара с точки зрения возможного повторения конфликта.Военная спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Целью ее является демилитаризация и денацификация Украины. Объявляя о начале операции президент России Владимир Путин заявил, что причиной стала необходимость защиты людей, на протяжении восьми лет подвергавшихся издевательствам со стороны киевского режима.

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