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Песков: российско-украинские переговоры запланированы на понедельник
Песков: российско-украинские переговоры запланированы на понедельник
СУХУМ, 13 мар – Sputnik. Переговоры Москвы и Киева состоятся в понедельник, 14 марта, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, опровергнув... 13.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-13T21:34+0300
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2022-03-13T22:10+0300
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СУХУМ, 13 мар – Sputnik. Переговоры Москвы и Киева состоятся в понедельник, 14 марта, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, опровергнув сообщение из офиса Зеленского о том, что диалог ведется "прямо сейчас", передает РИА Новости.Это будет четвертый раунд переговоров российской и украинской делегаций с начала спецоперации по демилитаризации Украины. Стороны встречались на территории Белоруссии трижды: 28 февраля, 3 и 7 марта. В результате переговоров удалось достигнуть взаимопонимания по гуманитарным вопросам.Ранее в воскресенье советник главы офиса президента Украины и участник украинской переговорной группы Михаил Подоляк заявил, что Москва и Киев приближаются к компромиссу и приступили к оформлению договоренностей, подробности которых не разглашаются.По словам члена российской делегации, главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого, Москва и Киев значительно продвинулись в достижении результата и этот прогресс может "перерасти в самые ближайшие дни в единую позицию обеих делегаций, в документы для подписания".
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СУХУМ, 13 мар – Sputnik.
Переговоры Москвы и Киева состоятся в понедельник, 14 марта, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, опровергнув сообщение из офиса Зеленского о том, что диалог ведется "прямо сейчас", передает РИА Новости
.
Это будет четвертый раунд переговоров российской и украинской делегаций с начала спецоперации по демилитаризации Украины. Стороны встречались на территории Белоруссии трижды: 28 февраля, 3 и 7 марта. В результате переговоров удалось достигнуть взаимопонимания по гуманитарным вопросам.
Ранее в воскресенье советник главы офиса президента Украины и участник украинской переговорной группы Михаил Подоляк заявил, что Москва и Киев приближаются к компромиссу и приступили к оформлению договоренностей, подробности которых не разглашаются.
По словам члена российской делегации, главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого, Москва и Киев значительно продвинулись в достижении результата и этот прогресс может "перерасти в самые ближайшие дни в единую позицию обеих делегаций, в документы для подписания".