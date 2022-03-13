Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Ранее Путин признал суверенитет ЛНР и ДНР.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220313/peskov-rossiysko-ukrainskie-peregovory-zaplanirovany-na-ponedelnik-1038104917.html
Песков: российско-украинские переговоры запланированы на понедельник
Песков: российско-украинские переговоры запланированы на понедельник
СУХУМ, 13 мар – Sputnik. Переговоры Москвы и Киева состоятся в понедельник, 14 марта, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, опровергнув... 13.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-13T21:34+0300
2022-03-13T22:10+0300
военная спецоперация рф в донбассе
россия
украина
донбасс
переговоры
новости
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/03/02/1037886747_0:94:3309:1955_1920x0_80_0_0_4923370c8cee4eec57a5d4d036c77c98.jpg
СУХУМ, 13 мар – Sputnik. Переговоры Москвы и Киева состоятся в понедельник, 14 марта, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, опровергнув сообщение из офиса Зеленского о том, что диалог ведется "прямо сейчас", передает РИА Новости.Это будет четвертый раунд переговоров российской и украинской делегаций с начала спецоперации по демилитаризации Украины. Стороны встречались на территории Белоруссии трижды: 28 февраля, 3 и 7 марта. В результате переговоров удалось достигнуть взаимопонимания по гуманитарным вопросам.Ранее в воскресенье советник главы офиса президента Украины и участник украинской переговорной группы Михаил Подоляк заявил, что Москва и Киев приближаются к компромиссу и приступили к оформлению договоренностей, подробности которых не разглашаются.По словам члена российской делегации, главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого, Москва и Киев значительно продвинулись в достижении результата и этот прогресс может "перерасти в самые ближайшие дни в единую позицию обеих делегаций, в документы для подписания".
россия
украина
донбасс
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/03/02/1037886747_289:0:3020:2048_1920x0_80_0_0_6a9bbf8d0677a9a04e91465b2cfa83e3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
россия, украина, донбасс, переговоры, новости, дмитрий песков

Песков: российско-украинские переговоры запланированы на понедельник

21:34 13.03.2022 (обновлено: 22:10 13.03.2022)
© Sputnik / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПереговоры России и Украины в Гомельской области
Переговоры России и Украины в Гомельской области - Sputnik Абхазия, 1920, 13.03.2022
© Sputnik / Александр Кряжев
/
Перейти в фотобанк
Подписаться наGoogle news
СУХУМ, 13 мар – Sputnik. Переговоры Москвы и Киева состоятся в понедельник, 14 марта, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, опровергнув сообщение из офиса Зеленского о том, что диалог ведется "прямо сейчас", передает РИА Новости.
Это будет четвертый раунд переговоров российской и украинской делегаций с начала спецоперации по демилитаризации Украины. Стороны встречались на территории Белоруссии трижды: 28 февраля, 3 и 7 марта. В результате переговоров удалось достигнуть взаимопонимания по гуманитарным вопросам.
Ранее в воскресенье советник главы офиса президента Украины и участник украинской переговорной группы Михаил Подоляк заявил, что Москва и Киев приближаются к компромиссу и приступили к оформлению договоренностей, подробности которых не разглашаются.
По словам члена российской делегации, главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого, Москва и Киев значительно продвинулись в достижении результата и этот прогресс может "перерасти в самые ближайшие дни в единую позицию обеих делегаций, в документы для подписания".
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0