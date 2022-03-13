https://sputnik-abkhazia.ru/20220313/peskov-rossiysko-ukrainskie-peregovory-zaplanirovany-na-ponedelnik-1038104917.html

Песков: российско-украинские переговоры запланированы на понедельник

Песков: российско-украинские переговоры запланированы на понедельник

СУХУМ, 13 мар – Sputnik. Переговоры Москвы и Киева состоятся в понедельник, 14 марта, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, опровергнув... 13.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-13T21:34+0300

2022-03-13T21:34+0300

2022-03-13T22:10+0300

военная спецоперация рф в донбассе

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дмитрий песков

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СУХУМ, 13 мар – Sputnik. Переговоры Москвы и Киева состоятся в понедельник, 14 марта, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, опровергнув сообщение из офиса Зеленского о том, что диалог ведется "прямо сейчас", передает РИА Новости.Это будет четвертый раунд переговоров российской и украинской делегаций с начала спецоперации по демилитаризации Украины. Стороны встречались на территории Белоруссии трижды: 28 февраля, 3 и 7 марта. В результате переговоров удалось достигнуть взаимопонимания по гуманитарным вопросам.Ранее в воскресенье советник главы офиса президента Украины и участник украинской переговорной группы Михаил Подоляк заявил, что Москва и Киев приближаются к компромиссу и приступили к оформлению договоренностей, подробности которых не разглашаются.По словам члена российской делегации, главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого, Москва и Киев значительно продвинулись в достижении результата и этот прогресс может "перерасти в самые ближайшие дни в единую позицию обеих делегаций, в документы для подписания".

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россия, украина, донбасс, переговоры, новости, дмитрий песков