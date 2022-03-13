https://sputnik-abkhazia.ru/20220313/tkhagushev-o-vybornoy-sisteme-v-abkhazii-rodstvennyy-resurs-k-khoroshemu-ne-privedet--1038093538.html
Тхагушев о выборной системе в Абхазии: родственный ресурс к хорошему не приведет
Тхагушев о выборной системе в Абхазии: родственный ресурс к хорошему не приведет
О том, как прошла предвыборная кампания в Абхазии, что ее определяло, и какие задачи стоят перед новым Парламентом, своим мнением в эфире радио Sputnik... 13.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-13T11:59+0300
2022-03-13T11:59+0300
2022-03-13T11:59+0300
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Тхагушев о выборной системе в Абхазии: родственный ресурс к хорошему не приведет
Тхагушев о выборной системе в Абхазии: родственный ресурс к хорошему не приведет
В Абхазии прошли выборы в Народное Собрание - Парламент страны. Они были проведены в 35 одномандатных округах. В Сухумском избирательном округе №5, Пицундском округе №10 и Цандрыпшском округе №14 выборы были безальтернативными, то есть по одному кандидату в депутаты. Больше всего кандидатов – девять – в сухумском округе № 7 (Библиотека). По семь кандидатов в сухумском округе №8 (Маякский), Аацынском округе №20. По шесть кандидатов в сухумском округе №4 (Северный) и сухумском округе №6(Центральный). По пять кандидатов в трех округах, по четыре – в восьми, по три – в семи, по два – в девяти.Общественный деятель Алхас Тхагушев в интервью радио Sputnik оценил предвыборную компанию в стране."Эта компания предвыборная показывает некую степень разочарования политикой, политическими процессами у многих людей. Это звоночек для наших политиков, причем и для оппозиционных, и для провластных, о том, что не вполне наш политический класс соответствует тем вызовам, которые стоят перед страной. Мне кажется, нам нужно больше конкуренции в политике, больше публичной политики. Нам нужно реформировать систему, чтобы конкуренция позволила улучшать качество. Электоральная демократия у нас уже по факту с 2004 года есть и это очень хорошо. Мы понимаем, что каждые выборы могут принести нам сюрприз, это очень важная ценная вещь. Но, мы выбираем мажоритариев, что для нашей системы, в наших условиях, сопряженно с минусами. Это когда включается родственный ресурс и так далее", - сказал Тхагушев.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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выборы, подкасты, аудио
Тхагушев о выборной системе в Абхазии: родственный ресурс к хорошему не приведет
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О том, как прошла предвыборная кампания в Абхазии, что ее определяло, и какие задачи стоят перед новым Парламентом, своим мнением в эфире радио Sputnik поделился, общественный деятель Алхас Тхагушев.
В Абхазии прошли выборы в Народное Собрание - Парламент страны. Они были проведены в 35 одномандатных округах. В Сухумском избирательном округе №5, Пицундском округе №10 и Цандрыпшском округе №14 выборы были безальтернативными, то есть по одному кандидату в депутаты. Больше всего кандидатов – девять – в сухумском округе № 7 (Библиотека). По семь кандидатов в сухумском округе №8 (Маякский), Аацынском округе №20. По шесть кандидатов в сухумском округе №4 (Северный) и сухумском округе №6(Центральный). По пять кандидатов в трех округах, по четыре – в восьми, по три – в семи, по два – в девяти.
Общественный деятель Алхас Тхагушев в интервью радио Sputnik оценил предвыборную компанию в стране.
"Эта компания предвыборная показывает некую степень разочарования политикой, политическими процессами у многих людей. Это звоночек для наших политиков, причем и для оппозиционных, и для провластных, о том, что не вполне наш политический класс соответствует тем вызовам, которые стоят перед страной. Мне кажется, нам нужно больше конкуренции в политике, больше публичной политики. Нам нужно реформировать систему, чтобы конкуренция позволила улучшать качество. Электоральная демократия у нас уже по факту с 2004 года есть и это очень хорошо. Мы понимаем, что каждые выборы могут принести нам сюрприз, это очень важная ценная вещь. Но, мы выбираем мажоритариев, что для нашей системы, в наших условиях, сопряженно с минусами. Это когда включается родственный ресурс и так далее", - сказал Тхагушев.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.