ЦИК подвел предварительные итоги выборов в Народное Собрание Абхазии
13:17 13.03.2022 (обновлено: 14:12 13.03.2022)
© Sputnik / Томас Тхайцук Дмитрий Маршан
© Sputnik / Томас Тхайцук
Явка по всей Абхазии составила 51, 2% при двадцатипятипроцентном пороге, в целом активность избирателей была выше в сельских округах.
СУХУМ, 13 мар - Sputnik, Бадрак Авидзба. Центральная избирательная комиссия Абхазии огласила предварительные итоги выборов в Парламент с учетом протоколов окружных избирательных комиссий.
Согласно данным ЦИК, по 17 округам депутаты выбраны, еще в 17 округах пройдет второй тур выборов, в Гудаутском городском округе №1 пройдут повторные выборы. Они будут назначены в течение двух месяцев.
Округ № 1 (Новый район) - проголосовали 2121 человек, во второй тур вышли Инар Гицба (44,13%) и Гунда Квициния (29,7%);
Округ № 2 (Новый район) - проголосовали 1510 человек, во второй тур вышли Астамур Герхелия (40,66%) и Дмитрий Халбад (47,02%);
Округ № 3 (Старый поселок) - проголосовали 1853 человека, во второй тур вышли Хына Думава (24,12%) и Нарсоу Салакая (40,74%);
Округ № 4 (Северный) - проголосовали 2005 человек, во второй тур вышли Батал Айба (23,9%) и Эрик Рштуни (21,4%);
Округ № 5 (Синопский) - здесь баллотировался один кандидат Лаша Ашуба, за него проголосовали 1902 человека (98,42%);
Округ № 6 (Центральный) - проголосовали 2697 человек, во второй тур вышли Рауль Лолуа (18,06%) и Дмитрий Маршания (40,64%);
Округ № 7 (Библиотека) - проголосовали 2651 человек, во второй тур вышли Рашида Айба (23,69%) и Амиран Какалия (17,88%);
Округ № 8 (Маякский) - проголосовали 2008 человек, во второй тур вышли Леон Губаз (23,68%) и Наур Нармания (25,7%);
Округ № 9 (Восточный) - проголосовали 2181 человек, выиграл Кан Кварчия (53,74%);
Округ № 10 (Пицундский) - здесь баллотировался один кандидат Даут Хутаба, который набрал 98,27% голосов из числа проголосовавших 1329 человек;
Округ № 11 (Бзыпский) - проголосовали 2099 человек, выиграл Тимур Бейя (77,56%);
Округ № 12 (Гагрский) - проголосовали 2444 человек, выиграл Аршба Астамур (51,15%);
Округ № 13 (Гагрский городской) - проголосовали 3054 человека, во второй тур вышли Алхас Барциц (48,79%) и Реваз Бения (20,89%);
Округ № 14 (Цандрыпшский) - проголосовали 1882 человека, здесь баллотировался один кандидат Галуст Трапизонян, который получил 96,65% голосов;
Округ № 15 (Отхарский) - проголосовали 2058 человек, во второй тур вышли Алмасхан Барциц (32,41%) и Бадрик Пилия (33,72%);
Округ № 16 (Дурипшский) - проголосовали 1949 человек, выиграл Беслан Халваш (70,09%);
Округ № 17 (Лыхненский) - проголосовали 2101 человек, выиграл Аслан Лакоба (63,49%);
Округ № 18 (Гудаутский городской первый) - проголосовали 1813 человек, назначены повторные выборы, так как выигравшим считается кандидат, набравший 50+1 процент голосов от числа голосовавших;
Округ № 19 (Гудаутский городской второй) - проголосовали 1645 человек, выиграл Алхас Хагба (58,48%);
Округ №20 (Аацынский) - проголосовали 2653 человек, во второй тур вышли Алиса Гулария (31,50%) и Рустам Мархолиа (23,67%);
Округ №21 – проголосовали 1562 человека, во второй тур вышли Ахра Пачулия (42,61%) и Натали Смыр (47,25%);
Округ №22 (Эшерский) – проголосовали 1185 человек, во второй тур вышли Алмасхан Ардзинба (45,2%) и Фазлибей Авидзба (30,57%);
Округ №23 (Гумистинский) – проголосовало 1936 человек, победу одержал Левон Галустян (52,69%);
Округ №24 (Пшапский) – проголосовал 1637 человек, победу одержал Ашот Миносян (64,57%);
Округ №25 (Мачарский) – проголосовало 2582 человека, победу одержал Инар Садзба (50,89%);
Округ №26 (Драндский) – проголосовало 2303 человек, победу одержал Адгур Харазия (50,28%);
Округ №27 (Баслахуский) – проголосовало 1467 человек, победу одержал Венори Бебия (65,85%);
Округ №28 (Гупский) – проголосовало 1599 человек, во второй тур вышли Демур Гогия (32,71%) и Тенгиз Какубава (29,02%);
Округ №29 (Члоуский) – проголосовали 1805 человек, во второй тур вышли Алмас Акаба (43,71%) и Астамур Тарба (32,85%);
Округ №30 (Кутолский) – проголосовали 1734 человека, победу одержал Вахтанги Голандзия (58,02%);
Округ №31 (Кындыгский) – проголосовали 1667 человек, победу одержал Резо Зантария (56,39%);
Округ №32 (Очамчырский) – проголосовало 2072 человек, во второй тур вышли Батал Джопуа (42,84%) и Эшсоу Какалия (25,82%);
Округ №33 (Ткуарчалский первый) – проголосовали 2061 человек, во второй тур вышли Дамир Горзолия (26,25%) и Беслан Эмурхба (44,30%);
Округ №34 (Ткуарчалский второй) – проголосовали 1425 человек, во второй тур вышли Герман Качарава (43,93%) и Темур Ткебучава (28,21%);
Округ №35 (Галский) – проголосовали 1148 человек, победу одержал Темур Шергелия (52,61%).
По словам председателя ЦИК Дмитрия Маршан, в ходе выборов поступила жалоба от кандидата по 26 округу Ильи Гуния о том, что участковая комиссия не успела обеспечить голосование на дому для 12 человек. ЦИК подтвердил, что участковая комиссия не успела объехать 12 из 50 избирателей, но их голоса не сказались бы на результат голосования по этому округу.