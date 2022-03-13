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ЦИК подвел предварительные итоги выборов в Народное Собрание Абхазии

ЦИК подвел предварительные итоги выборов в Народное Собрание Абхазии

Явка по всей Абхазии составила 51, 2% при двадцатипятипроцентном пороге, в целом активность избирателей была выше в сельских округах. 13.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-13T13:17+0300

2022-03-13T13:17+0300

2022-03-13T14:12+0300

выборы в парламент абхазии - 2022

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СУХУМ, 13 мар - Sputnik, Бадрак Авидзба. Центральная избирательная комиссия Абхазии огласила предварительные итоги выборов в Парламент с учетом протоколов окружных избирательных комиссий.Согласно данным ЦИК, по 17 округам депутаты выбраны, еще в 17 округах пройдет второй тур выборов, в Гудаутском городском округе №1 пройдут повторные выборы. Они будут назначены в течение двух месяцев.По словам председателя ЦИК Дмитрия Маршан, в ходе выборов поступила жалоба от кандидата по 26 округу Ильи Гуния о том, что участковая комиссия не успела обеспечить голосование на дому для 12 человек. ЦИК подтвердил, что участковая комиссия не успела объехать 12 из 50 избирателей, но их голоса не сказались бы на результат голосования по этому округу.

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2022

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новости, цик абхазии, выборы, народное собрание абхазии