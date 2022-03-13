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Украинские войска обстреляли больницу с пациентами в Волновахе, есть жертвы

Украинские войска обстреляли больницу с пациентами в Волновахе, есть жертвы

Силы Народной милиции ДНР освободили Волноваху 11 марта. 13.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-13T08:35+0300

2022-03-13T08:35+0300

2022-03-13T08:37+0300

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СУХУМ, 13 мар - Sputnik. Минимум шесть человек погибли при обстреле бойцами ВСУ больницы в Волновахе, сообщает РИА Новости.Украинские военные обстреляли больницу с пациентами из танка и РСЗО "Град" при отступлении из Волновахи, говорится в сообщении. Перед этим ВСУ из здания и двора этой больницы стреляли по бойцам ДНР из гранатометов и танков, прикрываясь пациентами, в том числе роженицами, как живым щитом, а уходя, заминировали корпуса, передает агентство со слов сотрудника больницы, который стал очевидцем произошедшего.В результате обстрела здание Центральной больницы Волновахи получило серьезные повреждения, стены обрушилась в нескольких местах из-за попадания снарядов, на трех этажах выбиты стекла, разбиты лечебные корпуса и палаты.На площади перед больницей сотрудники больницы и силы ДНР насчитали как минимум шесть тел погибших мирных жителей, число жертв может вырасти, так как завалы еще не разобраны. На территории и в здании больницы обнаружены тела двух погибших бойцов ВСУ - по словам врачей, отступая из медучреждения, украинские военнослужащие добивали своих.Во время обстрела в больнице прятались не только пациенты, но и жители близлежащих домов, у которых нет подвалов или другого укрытия.По словам сотрудника больницы, при обстреле "Градами" украинские войска для наводки ориентировались на пациентов и сотрудников больницы, которые из-за плохой связи поднимались повыше, чтобы совершить звонок по мобильному. Большинство врачей и пациентов, включая рожениц из родильного отделения, выжили, укрывшись в подвале. За время, пока все скрывались в подвалах, медики принимали роды без электричества, на свет появилось шестеро младенцев, рассказал один из врачей. В больнице освобожденной Волновахи войска ДНР обнаружили британские боеприпасы.

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