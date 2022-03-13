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Венедиктова о выборах в Абхазии: слова, что нам нужны хорошие законы, не работают

Венедиктова о выборах в Абхазии: слова, что нам нужны хорошие законы, не работают

Член общественной палаты Абхазии Надежда Венедиктова в эфире радио Sputnik оценила предварительные итоги голосования по выборам в Парламент республики. 13.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-13T17:12+0300

2022-03-13T17:12+0300

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Венедиктова о выборах в Абхазии: слова, что нам нужны хорошие законы, не работают Венедиктова о выборах в Абхазии: слова, что нам нужны хорошие законы, не работают

12 марта в Абхазии прошли выборы в Парламент Абхазии. По данным ЦИК, по 17 округам депутаты выбраны, еще в 17 округах пройдет второй тур выборов, в Гудаутском городском округе №1 пройдут повторные выборы, так как ни один кандидат не набрал абсолютного большинства голосов, необходимых для победы.Венедиктова назвала две главные проблемы выборной системы Абхазии."Первое – система выборная, когда все голосуют только по своему округу, не приносит результатов, необходимых в стране, ибо позволяет не самому добросовестному кандидату использовать финансовый ресурс и ограничивает права жителей других районов голосовать за кандидата, который на их взгляд был бы полезен в Парламенте. Эту систему надо менять. Дело в том, что у нас нет настоящих партий, но когда-то этот процесс надо начинать. Должны быть независимые кандидаты за которых можно голосовать по всей стране, только тогда в Парламент попадут люди, которые принесут реальную пользу. Второе – как и раньше, избиратели по своим районам голосуют за тех, кто помогает им выживать, то есть население продолжает видеть беспомощность государства во всех этих вопросах. Высокие слова, что нам нужны хорошие законы, они сейчас не работают, а они будут работать только в том случае, когда по всей стране можно будет голосовать за грамотного юриста, который грамотно ведет свою кампанию, а сейчас эта грамотность не работает, ибо избиратели озабочены первоочередными экономическими проблемами", - сказала Венедиктова.Член ОП также рассказала, насколько по ее мнению Парламент окажется работоспособным и какие изменения необходимы в выборное законодательство.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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