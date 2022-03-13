https://sputnik-abkhazia.ru/20220313/vs-rossii-unichtozhili-pochti-3700-voennykh-obektov-ukrainy-s-nachala-operatsii-1038092052.html

ВС России уничтожили почти 3700 военных объектов Украины с начала операции

ВС России уничтожили почти 3700 военных объектов Украины с начала операции

Вооруженные силы России в ходе спецоперации высокоточным оружием наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. 13.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-13T10:31+0300

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СУХУМ, 13 мар - Sputnik. Силами российской армии уничтожено почти 3700 военных объектов Украины с начала военной спецоперации, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.По словам Конашенкова, уничтожено 99 самолетов, 128 беспилотных летательных аппаратов, 1194 танка и других боевых бронированных машин, 121 реактивная система залпового огня, 443 орудия полевой артиллерии и миномета, 991 единица специальной военной автомобильной техники.Спецоперация России по демилитаризации Украины продолжается 18-й день, при огневой поддержке российской армии отряды ДНР и ЛНР освобождают населенные пункты от ВСУ.

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