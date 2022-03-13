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ВС России уничтожили почти 3700 военных объектов Украины с начала операции
ВС России уничтожили почти 3700 военных объектов Украины с начала операции
Вооруженные силы России в ходе спецоперации высокоточным оружием наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. 13.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-13T10:31+0300
2022-03-13T10:31+0300
2022-03-13T10:34+0300
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СУХУМ, 13 мар - Sputnik. Силами российской армии уничтожено почти 3700 военных объектов Украины с начала военной спецоперации, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.По словам Конашенкова, уничтожено 99 самолетов, 128 беспилотных летательных аппаратов, 1194 танка и других боевых бронированных машин, 121 реактивная система залпового огня, 443 орудия полевой артиллерии и миномета, 991 единица специальной военной автомобильной техники.Спецоперация России по демилитаризации Украины продолжается 18-й день, при огневой поддержке российской армии отряды ДНР и ЛНР освобождают населенные пункты от ВСУ.
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ВС России уничтожили почти 3700 военных объектов Украины с начала операции
10:31 13.03.2022 (обновлено: 10:34 13.03.2022) Подписаться на
Вооруженные силы России в ходе спецоперации высокоточным оружием наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
СУХУМ, 13 мар - Sputnik. Силами российской армии уничтожено почти 3700 военных объектов Украины с начала военной спецоперации, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Всего за время операции выведено из строя 3687 объектов военной инфраструктуры Украины", - сказал он.
По словам Конашенкова, уничтожено 99 самолетов, 128 беспилотных летательных аппаратов, 1194 танка и других боевых бронированных машин, 121 реактивная система залпового огня, 443 орудия полевой артиллерии и миномета, 991 единица специальной военной автомобильной техники.
Спецоперация России по демилитаризации Украины продолжается 18-й день, при огневой поддержке российской армии отряды ДНР и ЛНР освобождают населенные пункты от ВСУ.