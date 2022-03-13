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Второй тур и перевыборы: ЦИК огласил предварительные итоги голосования
Второй тур и перевыборы: ЦИК огласил предварительные итоги голосования
Центральная избирательная комиссия Абхазии огласила предварительные итоги выборов в Парламент согласно протоколам окружных избирательных комиссий. 13.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-13T14:21+0300
2022-03-13T14:21+0300
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По данным ЦИК, по 17 округам депутаты выбраны, еще в 17 округах пройдет второй тур выборов, в Гудаутском городском округе №1 пройдут повторные выборы, так как ни один кандидат не набрал абсолютного большинства голосов, необходимых для победы.По словам председателя ЦИК Дмитрия Маршан, в ходе выборов поступила жалоба от кандидата по 26 округу Ильи Гуния о том, что участковая комиссия не успела обеспечить голосование на дому для 12 человек. ЦИК подтвердил, что участковая комиссия не успела объехать 12 из 50 избирателей, но их голоса не сказались бы на результат голосования по этому округу.Явка по Абхазии составила 51, 2% при двадцатипятипроцентном пороге.
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видео, мультимедиа, выборы, народное собрание абхазии, видео
Второй тур и перевыборы: ЦИК огласил предварительные итоги голосования
14:21 13.03.2022 (обновлено: 14:22 13.03.2022) Подписаться на
Центральная избирательная комиссия Абхазии огласила предварительные итоги выборов в Парламент согласно протоколам окружных избирательных комиссий.
По данным ЦИК, по 17 округам депутаты выбраны, еще в 17 округах пройдет второй тур выборов, в Гудаутском городском округе №1 пройдут повторные выборы, так как ни один кандидат не набрал абсолютного большинства голосов, необходимых для победы.
По словам председателя ЦИК Дмитрия Маршан, в ходе выборов поступила жалоба от кандидата по 26 округу Ильи Гуния о том, что участковая комиссия не успела обеспечить голосование на дому для 12 человек. ЦИК подтвердил, что участковая комиссия не успела объехать 12 из 50 избирателей, но их голоса не сказались бы на результат голосования по этому округу.
Явка по Абхазии составила 51, 2% при двадцатипятипроцентном пороге.