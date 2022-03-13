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Парламентские выборы в Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 10.03.2022
Выборы в Парламент Абхазии - 2022
Выборы в Народное Собрание Абхазии, по результатам которых будут избраны 35 депутатов, пройдут в субботу, 12 марта. Депутатом Парламента Абхазии может стать гражданин, достигший 25 лет и обладающий избирательным правом. Всего ЦИК зарегистрировал 123 кандидата, из них 107 мужчин и 16 женщин.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220313/vtoroy-tur-i-perevybory-tsik-oglasil-predvaritelnye-itogi-golosovaniya-1038098582.html
Второй тур и перевыборы: ЦИК огласил предварительные итоги голосования
Второй тур и перевыборы: ЦИК огласил предварительные итоги голосования
Центральная избирательная комиссия Абхазии огласила предварительные итоги выборов в Парламент согласно протоколам окружных избирательных комиссий. 13.03.2022, Sputnik Абхазия
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По данным ЦИК, по 17 округам депутаты выбраны, еще в 17 округах пройдет второй тур выборов, в Гудаутском городском округе №1 пройдут повторные выборы, так как ни один кандидат не набрал абсолютного большинства голосов, необходимых для победы.По словам председателя ЦИК Дмитрия Маршан, в ходе выборов поступила жалоба от кандидата по 26 округу Ильи Гуния о том, что участковая комиссия не успела обеспечить голосование на дому для 12 человек. ЦИК подтвердил, что участковая комиссия не успела объехать 12 из 50 избирателей, но их голоса не сказались бы на результат голосования по этому округу.Явка по Абхазии составила 51, 2% при двадцатипятипроцентном пороге.
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Второй тур и перевыборы: ЦИК огласил предварительные итоги голосования

14:21 13.03.2022 (обновлено: 14:22 13.03.2022)
© Видео Адгур Авидзба, Акоп Кущян
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Центральная избирательная комиссия Абхазии огласила предварительные итоги выборов в Парламент согласно протоколам окружных избирательных комиссий.
По данным ЦИК, по 17 округам депутаты выбраны, еще в 17 округах пройдет второй тур выборов, в Гудаутском городском округе №1 пройдут повторные выборы, так как ни один кандидат не набрал абсолютного большинства голосов, необходимых для победы.
По словам председателя ЦИК Дмитрия Маршан, в ходе выборов поступила жалоба от кандидата по 26 округу Ильи Гуния о том, что участковая комиссия не успела обеспечить голосование на дому для 12 человек. ЦИК подтвердил, что участковая комиссия не успела объехать 12 из 50 избирателей, но их голоса не сказались бы на результат голосования по этому округу.
Явка по Абхазии составила 51, 2% при двадцатипятипроцентном пороге.
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