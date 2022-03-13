https://sputnik-abkhazia.ru/20220313/zakharova-nazvala-pogrom-v-pravoslavnoy-tserkvi-v-britanii-sledstviem-rusofobii-1038101811.html

Захарова назвала погром в православной церкви в Британии следствием русофобии

Захарова назвала погром в православной церкви в Британии следствием русофобии

На фоне начала российской спецоперации на Украине наблюдается повышение уровня агрессии по отношению к России и ее гражданам. 13.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-13T17:35+0300

2022-03-13T17:35+0300

2022-03-13T17:42+0300

мария захарова

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СУХУМ, 13 мар - Sputnik. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала разграбление церкви Николая Чудотворца в Оксфорде следствием кампании русофобии и фейков, запущенной лично министром иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление дипломата. Захарова рассказала о том, что ранним утром 12 марта неизвестные ворвались в православную церковь в Оксфорде и похитили ценности, важные для прихожан и местного церковного сообщества, а также деньги, которые собирали для отправки беженцам с Украины.Погромщики украли святые мощи, кресты и алтарные сосуды, разграбили церковную лавку, взломали церковный сейф, британская полиция ведет расследование происшествия. МИД России не раз заявлял о резком повышении уровня русофобии в ряде западных стран. Акции агрессии в отношении граждан России и русскоязычных граждан затрагивают музыкантов, спортсменов и студентов.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

мария захарова, новости, в мире