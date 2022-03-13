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Захарова назвала погром в православной церкви в Британии следствием русофобии
Захарова назвала погром в православной церкви в Британии следствием русофобии
На фоне начала российской спецоперации на Украине наблюдается повышение уровня агрессии по отношению к России и ее гражданам. 13.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-13T17:35+0300
2022-03-13T17:35+0300
2022-03-13T17:42+0300
мария захарова
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СУХУМ, 13 мар - Sputnik. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала разграбление церкви Николая Чудотворца в Оксфорде следствием кампании русофобии и фейков, запущенной лично министром иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление дипломата. Захарова рассказала о том, что ранним утром 12 марта неизвестные ворвались в православную церковь в Оксфорде и похитили ценности, важные для прихожан и местного церковного сообщества, а также деньги, которые собирали для отправки беженцам с Украины.Погромщики украли святые мощи, кресты и алтарные сосуды, разграбили церковную лавку, взломали церковный сейф, британская полиция ведет расследование происшествия. МИД России не раз заявлял о резком повышении уровня русофобии в ряде западных стран. Акции агрессии в отношении граждан России и русскоязычных граждан затрагивают музыкантов, спортсменов и студентов.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мария захарова, новости, в мире
Захарова назвала погром в православной церкви в Британии следствием русофобии
17:35 13.03.2022 (обновлено: 17:42 13.03.2022) Подписаться на
На фоне начала российской спецоперации на Украине наблюдается повышение уровня агрессии по отношению к России и ее гражданам.
СУХУМ, 13 мар - Sputnik.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала разграбление церкви Николая Чудотворца в Оксфорде следствием кампании русофобии и фейков, запущенной лично министром иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, пишет РИА Новости
со ссылкой на заявление дипломата.
Захарова рассказала о том, что ранним утром 12 марта неизвестные ворвались в православную церковь в Оксфорде и похитили ценности, важные для прихожан и местного церковного сообщества, а также деньги, которые собирали для отправки беженцам с Украины.
"Глава МИД Британии Лиз Трасс может быть довольна. Запущенная ею лично кампания русофобии и фейков дает свои дьявольские плоды в месте, где ей выдали диплом об образовании", - написала Мария Захарова в своем Telegram-канале.
Погромщики украли святые мощи, кресты и алтарные сосуды, разграбили церковную лавку, взломали церковный сейф, британская полиция ведет расследование происшествия.
МИД России не раз заявлял о резком повышении уровня русофобии в ряде западных стран. Акции агрессии в отношении граждан России и русскоязычных граждан затрагивают музыкантов, спортсменов и студентов.