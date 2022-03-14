https://sputnik-abkhazia.ru/20220314/dve-patsientki-s-covid-19-skonchalis-v-sukhumskoy-infektsionnoy-bolnitse-1038120614.html

Две пациентки с COVID-19 скончались в Сухумской инфекционной больнице

Две пациентки с COVID-19 скончались в Сухумской инфекционной больнице

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 52894 человек. Зарегистрировано 668 летальных случаев. Выздоровели 48009... 14.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-14T22:49+0300

2022-03-14T22:49+0300

2022-03-14T22:50+0300

ситуация с коронавирусом в абхазии

мировая пандемия коронавируса covid-19

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СУХУМ, 14 мар - Sputnik. Две пациентки с COVID-19, женщины 65 и 74 лет, скончались в Сухумской инфекционной больнице, сообщает оперштаб по защите населения от коронавируса. В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 16 пациентов, в тяжелом состоянии 6 человек, состояние здоровья 10 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 25 пациентов, 12 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 8, в Гагрской ЦРБ – 9, 1 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 3 пациента.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

мировая пандемия коронавируса covid-19, медицина, абхазия