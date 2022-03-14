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Две пациентки с COVID-19 скончались в Сухумской инфекционной больнице
Две пациентки с COVID-19 скончались в Сухумской инфекционной больнице
Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 52894 человек. Зарегистрировано 668 летальных случаев. Выздоровели 48009... 14.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-14T22:49+0300
2022-03-14T22:49+0300
2022-03-14T22:50+0300
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СУХУМ, 14 мар - Sputnik. Две пациентки с COVID-19, женщины 65 и 74 лет, скончались в Сухумской инфекционной больнице, сообщает оперштаб по защите населения от коронавируса. В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 16 пациентов, в тяжелом состоянии 6 человек, состояние здоровья 10 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 25 пациентов, 12 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 8, в Гагрской ЦРБ – 9, 1 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 3 пациента.
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мировая пандемия коронавируса covid-19, медицина, абхазия
Две пациентки с COVID-19 скончались в Сухумской инфекционной больнице
22:49 14.03.2022 (обновлено: 22:50 14.03.2022) Подписаться на
Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 52894 человек. Зарегистрировано 668 летальных случаев. Выздоровели 48009 человек.
СУХУМ, 14 мар - Sputnik. Две пациентки с COVID-19, женщины 65 и 74 лет, скончались в Сухумской инфекционной больнице, сообщает оперштаб по защите населения от коронавируса.
Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 83 человек из 250 протестированных в Абхазии.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 16 пациентов, в тяжелом состоянии 6 человек, состояние здоровья 10 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице 25 пациентов, 12 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 8, в Гагрской ЦРБ – 9, 1 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 3 пациента.