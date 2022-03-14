https://sputnik-abkhazia.ru/20220314/fom-podderzhka-rossiyanami-spetsoperatsii-na-ukraine-vyrosla-1038117328.html
ФОМ: поддержка россиянами спецоперации на Украине выросла
ФОМ: поддержка россиянами спецоперации на Украине выросла
Всероссийский опрос был проведен 5-6 марта 2022 года среди 1500 респондентов в 104 населенных пунктах России, в 53 регионах. Предыдущий опрос проводился 27... 14.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-14T18:50+0300
2022-03-14T18:50+0300
2022-03-14T18:50+0300
военная спецоперация рф в донбассе
россия
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политика
днр
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СУХУМ, 14 мар - Sputnik. Поддержка россиянами военной операции на территории Украины за две недели возросла с 65% до 68%, свидетельствуют данные социологического опроса Фонда "Общественное мнение".Противоположной точки зрения придерживаются 15% россиян, эта цифра на 2 процента ниже, чем две недели назад.На вопрос о целях России ответ "обезопасить свои границы" дали 62%, "защитить население ДНР и ЛНР" – 59%, "предотвратить вступление Украины в НАТО и размещение баз НАТО на территории Украины" – 39% опрошенных.Позицию "присоединить Донбасс к России" выбрали 20% респондентов, 16% – "изменить политический строй на Украине и привести к власти в этой стране пророссийские силы", 9% – "ликвидировать украинскую государственность и присоединить территорию Украины к России".
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россия, украина, политика, днр, лнр
ФОМ: поддержка россиянами спецоперации на Украине выросла
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Всероссийский опрос был проведен 5-6 марта 2022 года среди 1500 респондентов в 104 населенных пунктах России, в 53 регионах. Предыдущий опрос проводился 27 февраля.
СУХУМ, 14 мар - Sputnik.
Поддержка россиянами военной операции на территории Украины за две недели возросла с 65% до 68%, свидетельствуют данные
социологического опроса Фонда "Общественное мнение".
По состоянию на 27 февраля проведение специальной военной операции поддерживали 65% россиян, опрос, проведенный 5-6 марта показал, что их число выросло до 68%.
Противоположной точки зрения придерживаются 15% россиян, эта цифра на 2 процента ниже, чем две недели назад.
На вопрос о целях России ответ "обезопасить свои границы" дали 62%, "защитить население ДНР и ЛНР" – 59%, "предотвратить вступление Украины в НАТО и размещение баз НАТО на территории Украины" – 39% опрошенных.
Позицию "присоединить Донбасс к России" выбрали 20% респондентов, 16% – "изменить политический строй на Украине и привести к власти в этой стране пророссийские силы", 9% – "ликвидировать украинскую государственность и присоединить территорию Украины к России".