https://sputnik-abkhazia.ru/20220314/fom-podderzhka-rossiyanami-spetsoperatsii-na-ukraine-vyrosla-1038117328.html

ФОМ: поддержка россиянами спецоперации на Украине выросла

ФОМ: поддержка россиянами спецоперации на Украине выросла

Всероссийский опрос был проведен 5-6 марта 2022 года среди 1500 респондентов в 104 населенных пунктах России, в 53 регионах. Предыдущий опрос проводился 27... 14.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-14T18:50+0300

2022-03-14T18:50+0300

2022-03-14T18:50+0300

военная спецоперация рф в донбассе

россия

украина

политика

днр

лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/03/0e/1038117295_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_1ff9a2fc2f03a004bbcfbf9c6675bdc4.jpg

СУХУМ, 14 мар - Sputnik. Поддержка россиянами военной операции на территории Украины за две недели возросла с 65% до 68%, свидетельствуют данные социологического опроса Фонда "Общественное мнение".Противоположной точки зрения придерживаются 15% россиян, эта цифра на 2 процента ниже, чем две недели назад.На вопрос о целях России ответ "обезопасить свои границы" дали 62%, "защитить население ДНР и ЛНР" – 59%, "предотвратить вступление Украины в НАТО и размещение баз НАТО на территории Украины" – 39% опрошенных.Позицию "присоединить Донбасс к России" выбрали 20% респондентов, 16% – "изменить политический строй на Украине и привести к власти в этой стране пророссийские силы", 9% – "ликвидировать украинскую государственность и присоединить территорию Украины к России".

россия

украина

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, украина, политика, днр, лнр