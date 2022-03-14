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Летчик чудом посадил штурмовик Су-25 после попадания ракеты на Украине
Летчик чудом посадил штурмовик Су-25 после попадания ракеты на Украине
Летчик российского Су-25 чудом спасся на Украине. 14.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-14T16:33+0300
2022-03-14T16:33+0300
2022-03-14T16:33+0300
военная спецоперация рф в донбассе
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Он сумел посадить самолет после того, как в штурмовик попала ракета ПЗРК. На кадрах российского Минобороны видны повреждения, которые получил Су-25. С 24 февраля Россия проводит спецоперацию по демилитаризации Украины. Российские военные наносят удары исключительно по военной инфраструктуре, опасности для гражданского населения они не несут.
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россия, украина, видео, мультимедиа, видео
Летчик чудом посадил штурмовик Су-25 после попадания ракеты на Украине
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Летчик российского Су-25 чудом спасся на Украине.
Он сумел посадить самолет после того, как в штурмовик попала ракета ПЗРК. На кадрах российского Минобороны видны повреждения, которые получил Су-25.
С 24 февраля Россия проводит спецоперацию по демилитаризации Украины. Российские военные наносят удары исключительно по военной инфраструктуре, опасности для гражданского населения они не несут.