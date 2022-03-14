https://sputnik-abkhazia.ru/20220314/letchik-chudom-posadil-shturmovik-su-25-posle-popadaniya-rakety-na-ukraine-1038113968.html

Летчик чудом посадил штурмовик Су-25 после попадания ракеты на Украине

Летчик чудом посадил штурмовик Су-25 после попадания ракеты на Украине

Летчик российского Су-25 чудом спасся на Украине. 14.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-14T16:33+0300

2022-03-14T16:33+0300

2022-03-14T16:33+0300

военная спецоперация рф в донбассе

россия

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Он сумел посадить самолет после того, как в штурмовик попала ракета ПЗРК. На кадрах российского Минобороны видны повреждения, которые получил Су-25. С 24 февраля Россия проводит спецоперацию по демилитаризации Украины. Российские военные наносят удары исключительно по военной инфраструктуре, опасности для гражданского населения они не несут.

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россия, украина, видео, мультимедиа, видео