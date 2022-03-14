https://sputnik-abkhazia.ru/20220314/obsledovaniya-podopechnykh-fonda-kiaraz-budut-bezvozmezdno-provoditsya-v-meduchrezhdeniyakh-1038119302.html

Обследования подопечных фонда "Киараз" будут безвозмездно проводиться в медучреждениях

Обследования подопечных фонда "Киараз" будут безвозмездно проводиться в медучреждениях

Министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба встретился с исполнительным директором благотворительного фонда "Киараз" Кадыром Аргун и куратором медицинских... 14.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-14T20:51+0300

2022-03-14T20:51+0300

2022-03-14T21:13+0300

в абхазии

медицина

киараз

благотворительная общественная организация киараз

абхазия

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СУХУМ, 14 мар - Sputnik. Плановые и профилактические обследования, а также лабораторная диагностика будут безвозмездно проводиться для тяжелобольных детей, подопечных фонда "Киараз", об этом было сказано на встрече главы Минздрава Абхазии Эдуарда Бутба с представителями фонда. Исполнительный директор организации Кадыр Аргун отметил, что "Киараз" оказывает помощь более 300 социально-уязвимым и многодетным семьям. Одна из реализуемых программ фонда - содействие в оказании медицинской помощи особо нуждающимся, включая обследование, лечение, реабилитацию и обеспечение медикаментами".

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медицина, киараз, благотворительная общественная организация киараз, абхазия