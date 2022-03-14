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Обследования подопечных фонда "Киараз" будут безвозмездно проводиться в медучреждениях
Обследования подопечных фонда "Киараз" будут безвозмездно проводиться в медучреждениях
Министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба встретился с исполнительным директором благотворительного фонда "Киараз" Кадыром Аргун и куратором медицинских... 14.03.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 14 мар - Sputnik. Плановые и профилактические обследования, а также лабораторная диагностика будут безвозмездно проводиться для тяжелобольных детей, подопечных фонда "Киараз", об этом было сказано на встрече главы Минздрава Абхазии Эдуарда Бутба с представителями фонда. Исполнительный директор организации Кадыр Аргун отметил, что "Киараз" оказывает помощь более 300 социально-уязвимым и многодетным семьям. Одна из реализуемых программ фонда - содействие в оказании медицинской помощи особо нуждающимся, включая обследование, лечение, реабилитацию и обеспечение медикаментами".
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медицина, киараз, благотворительная общественная организация киараз, абхазия

Обследования подопечных фонда "Киараз" будут безвозмездно проводиться в медучреждениях

20:51 14.03.2022 (обновлено: 21:13 14.03.2022)
© Foto / Минздрав АбхазииМинистр здравоохранения Эдуард Бутба принял исполнительного директора благотворительный общественной организации "Киараз" Кадыра Аргун и куратора медицинских программ организации Алису Туйба
Министр здравоохранения Эдуард Бутба принял исполнительного директора благотворительный общественной организации Киараз Кадыра Аргун и куратора медицинских программ организации Алису Туйба - Sputnik Абхазия, 1920, 14.03.2022
© Foto / Минздрав Абхазии
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Министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба встретился с исполнительным директором благотворительного фонда "Киараз" Кадыром Аргун и куратором медицинских программ организации Алисой Туйба.
СУХУМ, 14 мар - Sputnik. Плановые и профилактические обследования, а также лабораторная диагностика будут безвозмездно проводиться для тяжелобольных детей, подопечных фонда "Киараз", об этом было сказано на встрече главы Минздрава Абхазии Эдуарда Бутба с представителями фонда.

"Наши больницы и раньше оказывали такого рода помощь и она будет продолжена", - заявил на встрече Эдуард Бутба.

Исполнительный директор организации Кадыр Аргун отметил, что "Киараз" оказывает помощь более 300 социально-уязвимым и многодетным семьям.
Одна из реализуемых программ фонда - содействие в оказании медицинской помощи особо нуждающимся, включая обследование, лечение, реабилитацию и обеспечение медикаментами".
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