https://sputnik-abkhazia.ru/20220314/panarin-o-rublevykh-platezhakh-kreditoram-rossii-predpolagalos-iz-fonda-a-teper-tak--1038107589.html

Панарин о рублевых платежах кредиторам России: предполагалось из фонда, а теперь так

Панарин о рублевых платежах кредиторам России: предполагалось из фонда, а теперь так

Доктор политических наук, профессор Игорь Панарин прокомментировал новость о том, что Россия будет выплачивать долги кредиторам исключительно в рублях. 14.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-14T11:20+0300

2022-03-14T11:20+0300

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Панарин рассказал, кому Россия будет платить долги в рублях Панарин рассказал, кому Россия будет платить долги в рублях

Министерство финансов России приняло временный порядок выплат по госдолгу в иностранной валюте, сообщает ведомство."Минфин России утвердил временный порядок осуществления выплат по государственным долговым обязательствам Российской Федерации в иностранной валюте … Обязательства по обслуживанию и погашению государственных ценных бумаг Российской Федерации будут исполняться Минфином России своевременно и в полном объеме", – говорится в сообщении.Министерство будет поручать банкам-агентам осуществлять валютные выплаты в установленный эмиссионной документацией срок. Возможность таких выплат будет зависеть от санкций против валютных счетов правительства и Банка России.В случае, когда иностранный банк-корреспондент не исполнит платежное поручение по еврооблигациям, оно должно быть отозвано. Тогда Минфин РФ должен произвести выплаты по европейским облигациям в рублях по курсу Банка России на день платежа, установленного эмиссионной документацией выпуска еврооблигаций.Ранее радио Sputnik сообщило, что, по словам министра финансов РФ Антона Силуанова, Россия будет выплачивать госдолг в рублях.На своем YouTube-канале профессор Игорь Панарин прокомментировал данную новость. Он напомнил слова министра финансов России Антона Силуанова о том, что из золотовалютных резервов, у России они были 640 миллиардов долларов в оценке, но не все в долларах, примерно заморозили 300 миллиардов. На совещании правительства обсуждались вопросы как действовать. Было два варианта – либеральный и мобилизационный. Выбрали нечто среднее. "Силуанов говорит, что будет предприниматься. Создан список 48 недружественных стран. В него входят все страны ЕС, входит Великобритания и три ее колонии: Канада. Австралия и Новая Зеландия. Из крупных стран еще Япония, Черногория. Албания. Если какие-то долги и взаиморасчеты с этими странами есть, то правительство будет платить в рублях. Раньше предполагалось, что из этого фонда, а теперь так. Мы ждем эффективные действия правительства. Будем надеяться, что сейчас встряхнутся", – отметил Панарин.

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