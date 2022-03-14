https://sputnik-abkhazia.ru/20220314/pomoschnikom-glavy-mid-abkhazii-naznachen-edgar-gvazava-1038108521.html

Помощником главы МИД Абхазии назначен Эдгар Гвазава

Помощником главы МИД Абхазии назначен Эдгар Гвазава

Помощник министра иностранных дел будет координировать деятельность Центра по поддержке молодежи "Будущее Абхазии". 14.03.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 14 мар – Sputnik. Помощником министра иностранных дел Абхазии назначен координатор Клуба СНГ МГИМО (У) МИД России Эдгар Гвазава, сообщает пресс-служба ведомства.Центр поддержки молодежи "Будущее Абхазии" был создан в феврале 2022 года в Москве, он призван помогать эрудированным молодым людям из Абхазии в обучении и прохождении стажировок в ведущих вузах России.

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