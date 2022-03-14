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Помощником главы МИД Абхазии назначен Эдгар Гвазава
Помощником главы МИД Абхазии назначен Эдгар Гвазава
Помощник министра иностранных дел будет координировать деятельность Центра по поддержке молодежи "Будущее Абхазии". 14.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-14T12:15+0300
2022-03-14T12:15+0300
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СУХУМ, 14 мар – Sputnik. Помощником министра иностранных дел Абхазии назначен координатор Клуба СНГ МГИМО (У) МИД России Эдгар Гвазава, сообщает пресс-служба ведомства.Центр поддержки молодежи "Будущее Абхазии" был создан в феврале 2022 года в Москве, он призван помогать эрудированным молодым людям из Абхазии в обучении и прохождении стажировок в ведущих вузах России.
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мид абхазии, абхазия, россия
Помощником главы МИД Абхазии назначен Эдгар Гвазава
12:15 14.03.2022 (обновлено: 12:52 14.03.2022) Подписаться на
Помощник министра иностранных дел будет координировать деятельность Центра по поддержке молодежи "Будущее Абхазии".
СУХУМ, 14 мар – Sputnik.
Помощником министра иностранных дел Абхазии назначен координатор Клуба СНГ МГИМО (У) МИД России Эдгар Гвазава, сообщает
пресс-служба ведомства.
Гвазава будет координировать деятельность Центра по поддержке молодежи "Будущее Абхазии" на базе Посольства Абхазии в России, взаимодействие с вузами и институтами развития России.
Центр поддержки молодежи "Будущее Абхазии" был создан в феврале 2022 года в Москве, он призван помогать эрудированным молодым людям из Абхазии в обучении и прохождении стажировок в ведущих вузах России.