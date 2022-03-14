Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220314/pomoschnikom-glavy-mid-abkhazii-naznachen-edgar-gvazava-1038108521.html
Помощником главы МИД Абхазии назначен Эдгар Гвазава
Помощником главы МИД Абхазии назначен Эдгар Гвазава
Помощник министра иностранных дел будет координировать деятельность Центра по поддержке молодежи "Будущее Абхазии". 14.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-14T12:15+0300
2022-03-14T12:52+0300
в абхазии
мид абхазии
абхазия
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/07/0f/1030539764_0:95:2000:1220_1920x0_80_0_0_36caeabc9ca006b3e518bed431453b65.jpg
СУХУМ, 14 мар – Sputnik. Помощником министра иностранных дел Абхазии назначен координатор Клуба СНГ МГИМО (У) МИД России Эдгар Гвазава, сообщает пресс-служба ведомства.Центр поддержки молодежи "Будущее Абхазии" был создан в феврале 2022 года в Москве, он призван помогать эрудированным молодым людям из Абхазии в обучении и прохождении стажировок в ведущих вузах России.
абхазия
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/07/0f/1030539764_124:0:1877:1315_1920x0_80_0_0_68a24b789b86c443df1f227a02994aee.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
мид абхазии, абхазия, россия

Помощником главы МИД Абхазии назначен Эдгар Гвазава

12:15 14.03.2022 (обновлено: 12:52 14.03.2022)
© Foto / предоставлено Эдгаром ГвазаваЭдгар Гвазава
Эдгар Гвазава - Sputnik Абхазия, 1920, 14.03.2022
© Foto / предоставлено Эдгаром Гвазава
Подписаться наGoogle news
Помощник министра иностранных дел будет координировать деятельность Центра по поддержке молодежи "Будущее Абхазии".
СУХУМ, 14 мар – Sputnik. Помощником министра иностранных дел Абхазии назначен координатор Клуба СНГ МГИМО (У) МИД России Эдгар Гвазава, сообщает пресс-служба ведомства.

Гвазава будет координировать деятельность Центра по поддержке молодежи "Будущее Абхазии" на базе Посольства Абхазии в России, взаимодействие с вузами и институтами развития России.

Центр поддержки молодежи "Будущее Абхазии" был создан в феврале 2022 года в Москве, он призван помогать эрудированным молодым людям из Абхазии в обучении и прохождении стажировок в ведущих вузах России.
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0