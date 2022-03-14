https://sputnik-abkhazia.ru/20220314/psikholog-otvlechsya-ot-potoka-trevozhnoy-informatsii-pomozhet-filtratsiya-novostey-1038051026.html

Психолог: отвлечься от потока тревожной информации поможет фильтрация новостей

Психолог: отвлечься от потока тревожной информации поможет фильтрация новостей

Как не поддаться панике и стрессу на фоне обрушивающего потока различной информации, в эфире радио Sputnik рассказала психолог Алиса Хорава. 14.03.2022, Sputnik Абхазия

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Психолог Хорава о потоке информации Психолог Хорава о потоке информации

В последнее время на людей обрушились потоки информации, порой противоречивой. Обработать такой объем информации – нелегкое испытание. Как вернуть чувство психологической устойчивости и не поддаться панике и стрессу? Своими советами поделилась психолог Алиса Хорава. "Любая негативная информация всегда поднимает стресс. Если это длится долго, массированно, как в сегодняшней ситуации, идет постоянно негативная информация со всех сторон, то идет сильное давление на психику. У некоторых людей с неустойчивой психикой могут возникнуть необратимые последствия, даже связанные со здоровьем. Более устойчивая психика все это выдерживает, но все равно травмируется. Отвлечься от потока тревожных новостей поможет хорошая фильтрация, то есть отделение позитивной и негативной информации. Нужно установить лимит просмотра негативных новостей", – сказала Хорава. Психолог отметила, что негатив начинает влиять на мышление, поведение, состояние и эмоции человека, что в итоге влияет на здоровье. "Первое, что нужно сделать – ограничить поток информации. Не открывать СМИ сразу после того, как проснулся и перед сном", – советует специалист.Подробнее о том, как заставить себя это сделать, слушайте в аудиофайле.

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