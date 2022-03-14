https://sputnik-abkhazia.ru/20220314/tabagua-rasskazala-kak-ne-kupit-lipovuyu-putevku-v-abkhaziyu--1038112903.html
Табагуа рассказала, как не купить "липовую" путевку в Абхазию
Табагуа рассказала, как не купить "липовую" путевку в Абхазию
Как уберечься от мошенников, продающих несуществующие путевки в Абхазию, в эфире радио Sputnik рассказала специалист Министерства туризма республики Оксана... 14.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-14T16:18+0300
2022-03-14T16:18+0300
2022-03-14T16:18+0300
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Табагуа рассказала, как не купить "липовую" путевку в Абхазию
Табагуа рассказала, как не купить "липовую" путевку в Абхазию
Министерство туризма республики сообщило, что в последнее время стали выявляться мошеннические сайты, предлагающие поддельные путевки в Абхазию. Ведомство обратилось к гостям республики с призывом быть бдительными и не попадаться на уловки мошенников. Как отслеживают сайты, предлагающие "липовые" путевки в Абхазию, каким образом можно избежать обмана и не потерять деньги, в эфире радио Sputnik рассказала главный специалист отдела информационного сопровождения и имиджевой политики Министерства туризма республики Оксана Табагуа.Она отметила, что отследить мошеннические сайты очень сложно. "В интернете очень большой поток информации. Не всегда удается отследить мошеннические сайты самостоятельно, хотя Министерство туризма постоянно проводит мониторинг. Но этого недостаточно. Нам должны помогать и сами туристы, а также люди, которые предоставляют туристические услуги", – сказала Табагуа. Специалист Минтуризма напомнила, что на сайте ведомства есть официальный реестр объектов размещения. "Разумеется, мы не можем охватить все объекты, потому что не у всех есть официальные сайты. Часто мы сталкиваемся с тем, что туристы беспечно относятся к информации, предоставляемой им в интернете. Бывает так, что они без проверок переводят деньги на мошеннические сайты. Мы просим всех о том, чтобы прежде чем забронировать тот или иной объект или перевести деньги, просто позвонить нам на "горячую линию". Мы оперативно обрабатываем информацию", – сообщила Оксана Табагуа. Подробности слушайте в аудиофайле.
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MIA „Rosiya Segodnya“
подкасты, такие обстоятельства, аудио
Табагуа рассказала, как не купить "липовую" путевку в Абхазию
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Как уберечься от мошенников, продающих несуществующие путевки в Абхазию, в эфире радио Sputnik рассказала специалист Министерства туризма республики Оксана Табагуа.
Министерство туризма республики сообщило, что в последнее время стали выявляться мошеннические сайты, предлагающие поддельные путевки в Абхазию. Ведомство обратилось к гостям республики с призывом быть бдительными и не попадаться на уловки мошенников. Как отслеживают сайты, предлагающие "липовые" путевки в Абхазию, каким образом можно избежать обмана и не потерять деньги, в эфире радио Sputnik рассказала главный специалист отдела информационного сопровождения и имиджевой политики Министерства туризма республики Оксана Табагуа.
Она отметила, что отследить мошеннические сайты очень сложно.
"В интернете очень большой поток информации. Не всегда удается отследить мошеннические сайты самостоятельно, хотя Министерство туризма постоянно проводит мониторинг. Но этого недостаточно. Нам должны помогать и сами туристы, а также люди, которые предоставляют туристические услуги", – сказала Табагуа.
Специалист Минтуризма напомнила, что на сайте ведомства есть официальный реестр объектов размещения.
"Разумеется, мы не можем охватить все объекты, потому что не у всех есть официальные сайты. Часто мы сталкиваемся с тем, что туристы беспечно относятся к информации, предоставляемой им в интернете. Бывает так, что они без проверок переводят деньги на мошеннические сайты. Мы просим всех о том, чтобы прежде чем забронировать тот или иной объект или перевести деньги, просто позвонить нам на "горячую линию". Мы оперативно обрабатываем информацию", – сообщила Оксана Табагуа.
Подробности слушайте в аудиофайле.