https://sputnik-abkhazia.ru/20220314/vkontakte-zapustila-prilozhenie-po-perenosu-v-sotsset-foto-i-video-iz-instagram-1038110365.html
ВКонтакте запустила приложение по переносу в соцсеть фото и видео из Instagram
ВКонтакте запустила приложение по переносу в соцсеть фото и видео из Instagram
Доступ к социальной сети Instagram ограничен на территории России с 00:00 понедельника 14 марта. 14.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-14T13:45+0300
2022-03-14T13:45+0300
2022-03-14T14:08+0300
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СУХУМ, 14 мар – Sputnik. ВКонтакте запустила приложение, позволяющее перенести в социальную сеть фотографии и видео из заблокированного на территории России Instagram, материалы попадут в закрытый альбом, сообщила компания.Для переноса фотографий с описаниями в приложении необходимо указать имя пользователя в Instagram или ссылку на аккаунт. Отмечается, что все материалы попадут в закрытый альбом "Instagram", но у пользователя будет возможность изменить приватность в любой момент.Пароль для переноса данных вводить не надо, так как скачиваться будут только данные, находящиеся в открытом доступе.Доступ к социальной сети Instagram на территории России был ограничен Роскомнадзором по требованию Генеральной прокуратуры РФ из-за призывов к насилию в отношении россиян. Ограничение вступило в силу с 14 марта.
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instagram, вконтакте, санкции, россия, общество
ВКонтакте запустила приложение по переносу в соцсеть фото и видео из Instagram
13:45 14.03.2022 (обновлено: 14:08 14.03.2022) Подписаться на
Доступ к социальной сети Instagram ограничен на территории России с 00:00 понедельника 14 марта.
СУХУМ, 14 мар – Sputnik.
ВКонтакте запустила приложение, позволяющее перенести в социальную сеть фотографии и видео из заблокированного на территории России Instagram, материалы попадут в закрытый альбом, сообщила
компания.
"ВКонтакте запустила специальное приложение Instagram Manager, которое позволяет перенести в социальную сеть все фотографии и видео из Instagram в несколько кликов", – говорится в сообщении.
Для переноса фотографий с описаниями в приложении
необходимо указать имя пользователя в Instagram или ссылку на аккаунт.
Отмечается, что все материалы попадут в закрытый альбом "Instagram", но у пользователя будет возможность изменить приватность в любой момент.
В приложении есть краткая инструкция, как скачать из Instagram архив, с помощью которого можно сохранять ВКонтакте видео, в раздел "Видео", а также короткие вертикальные видео Reels, в раздел "Клипы".
Пароль для переноса данных вводить не надо, так как скачиваться будут только данные, находящиеся в открытом доступе.
Доступ к социальной сети Instagram на территории России был ограничен Роскомнадзором по требованию Генеральной прокуратуры РФ из-за призывов к насилию в отношении россиян. Ограничение вступило в силу с 14 марта.