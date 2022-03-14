https://sputnik-abkhazia.ru/20220314/vkontakte-zapustila-prilozhenie-po-perenosu-v-sotsset-foto-i-video-iz-instagram-1038110365.html

ВКонтакте запустила приложение по переносу в соцсеть фото и видео из Instagram

ВКонтакте запустила приложение по переносу в соцсеть фото и видео из Instagram

Доступ к социальной сети Instagram ограничен на территории России с 00:00 понедельника 14 марта. 14.03.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 14 мар – Sputnik. ВКонтакте запустила приложение, позволяющее перенести в социальную сеть фотографии и видео из заблокированного на территории России Instagram, материалы попадут в закрытый альбом, сообщила компания.Для переноса фотографий с описаниями в приложении необходимо указать имя пользователя в Instagram или ссылку на аккаунт. Отмечается, что все материалы попадут в закрытый альбом "Instagram", но у пользователя будет возможность изменить приватность в любой момент.Пароль для переноса данных вводить не надо, так как скачиваться будут только данные, находящиеся в открытом доступе.Доступ к социальной сети Instagram на территории России был ограничен Роскомнадзором по требованию Генеральной прокуратуры РФ из-за призывов к насилию в отношении россиян. Ограничение вступило в силу с 14 марта.

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instagram, вконтакте, санкции, россия, общество