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Внесены изменения в график веерных отключений электричества в Абхазии
Внесены изменения в график веерных отключений электричества в Абхазии
Уровень воды в Джварском водохранилище снизился до критического показателя, кроме того возросли нагрузки на всю энергосистему республики. 14.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-14T18:28+0300
2022-03-14T18:28+0300
2022-03-14T18:30+0300
в абхазии
проблемы энергетической отрасли в абхазии
абхазия
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СУХУМ, 14 мар - Sputnik. В действующий график веерных отключений электричества в Абхазии внесены изменения, сообщает пресс-служба "Черноморэнерго". Энергетики отмечают, что новые меры введены из-за критического уровня воды в Джварском водохранилище, а также возросших нагрузок на всю энергосистему Абхазии.Веерные отключения света были введены на всей территории Абхазии с 7 февраля.С 21 декабря 2021 года Абхазия получает переток электроэнергии из России, им покрывается западная часть республики и Сухум, восточные районы питаются от Перепадной ГЭС-1.
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MIA „Rosiya Segodnya“
проблемы энергетической отрасли в абхазии, абхазия
Внесены изменения в график веерных отключений электричества в Абхазии
18:28 14.03.2022 (обновлено: 18:30 14.03.2022) Подписаться на
Уровень воды в Джварском водохранилище снизился до критического показателя, кроме того возросли нагрузки на всю энергосистему республики.
СУХУМ, 14 мар - Sputnik.
В действующий график веерных отключений электричества в Абхазии внесены изменения, сообщает
пресс-служба "Черноморэнерго".
Энергетики отмечают, что новые меры введены из-за критического уровня воды в Джварском водохранилище, а также возросших нагрузок на всю энергосистему Абхазии.
Веерные отключения света были введены на всей территории Абхазии с 7 февраля.
С 21 декабря 2021 года Абхазия получает переток электроэнергии из России, им покрывается западная часть республики и Сухум, восточные районы питаются от Перепадной ГЭС-1.