https://sputnik-abkhazia.ru/20220314/vneseny-izmeneniya-v-grafik-veernykh-otklyucheniy-elektrichestva-v-abkhazii-1038116908.html

Внесены изменения в график веерных отключений электричества в Абхазии

Внесены изменения в график веерных отключений электричества в Абхазии

Уровень воды в Джварском водохранилище снизился до критического показателя, кроме того возросли нагрузки на всю энергосистему республики. 14.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-14T18:28+0300

2022-03-14T18:28+0300

2022-03-14T18:30+0300

в абхазии

проблемы энергетической отрасли в абхазии

абхазия

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СУХУМ, 14 мар - Sputnik. В действующий график веерных отключений электричества в Абхазии внесены изменения, сообщает пресс-служба "Черноморэнерго". Энергетики отмечают, что новые меры введены из-за критического уровня воды в Джварском водохранилище, а также возросших нагрузок на всю энергосистему Абхазии.Веерные отключения света были введены на всей территории Абхазии с 7 февраля.С 21 декабря 2021 года Абхазия получает переток электроэнергии из России, им покрывается западная часть республики и Сухум, восточные районы питаются от Перепадной ГЭС-1.

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проблемы энергетической отрасли в абхазии, абхазия