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Выборы в Парламент Абхазии-2022: предварительные итоги

Выборы в Парламент Абхазии-2022: предварительные итоги

12 марта по всей Абхазии прошли выборы в Народное Собрание. На 35 депутатских мест претендовали 123 кандидата, из них 16 женщин и 107 мужчин. 14.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-14T17:03+0300

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2022-03-14T19:18+0300

выборы в парламент абхазии - 2022

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Голосование началось в 08:00 12 марта, по всей стране были открыты 152 участка. Выборы завершились в 20:00. В воскресенье 13 марта Центральная избирательная комиссия подвела предварительные итоги голосования. В 17 округах уже выбраны депутаты Парламента, еще в 17 округах состоится второй тур, в округе №18 пройдут повторные выборы, так как ни один кандидат не набрал абсолютного большинства голосов, необходимых для победы. На парламентских выборах в качестве международных наблюдателей участвовали представители России, Южной Осетии, ЛНР, а также Парламентского Союза Беларуси и России. Организацию и проведение выборов наблюдатели оценили высоко.

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инфографика, мультимедиа, абхазия, парламент абхазии, выборы в парламент абхазии, инфографика