https://sputnik-abkhazia.ru/20220314/vyyavleny-moshennicheskie-sayty-predlagayuschie-poddelnye-putevki-v-abkhaziyu-1038107326.html
Выявлены мошеннические сайты, предлагающие поддельные путевки в Абхазию
Выявлены мошеннические сайты, предлагающие поддельные путевки в Абхазию
Министерство туризма Абхазии проводит мониторинг интернет-пространства на наличие мошеннических сайтов. 14.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-14T10:55+0300
2022-03-14T10:55+0300
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СУХУМ, 14 мар – Sputnik. Выявлены мошеннические сайты, предлагающие поддельные путевки в Абхазию, сообщает пресс-служба Минтуризма. Ведомство называет два мошеннических сайта:Минтуризма обратилось к гостям республики с призывом быть бдительными и сверять информацию с официальными данными сайта ведомства, в разделе "Реестр объектов размещения на территории Абхазии или обращаться по номеру горячей линий: 8 (800) 505-42-40.
https://sputnik-abkhazia.ru/20200814/V-Minturizma-Abkhazii-rasskazali-kak-ne-stat-zhertvoy-internet-moshennikov-1030749220.html
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туризм, туристы, абхазия, отдых в абхазии
Выявлены мошеннические сайты, предлагающие поддельные путевки в Абхазию
10:55 14.03.2022 (обновлено: 11:14 14.03.2022) Подписаться на
Министерство туризма Абхазии проводит мониторинг интернет-пространства на наличие мошеннических сайтов.
СУХУМ, 14 мар – Sputnik. Выявлены мошеннические сайты, предлагающие поддельные путевки в Абхазию, сообщает пресс-служба Минтуризма.
Ведомство называет два мошеннических сайта:
Минтуризма обратилось к гостям республики с призывом быть бдительными и сверять информацию с официальными данными сайта
ведомства, в разделе "Реестр объектов размещения на территории Абхазии или обращаться по номеру горячей линий: 8 (800) 505-42-40.