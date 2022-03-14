https://sputnik-abkhazia.ru/20220314/vyyavleny-moshennicheskie-sayty-predlagayuschie-poddelnye-putevki-v-abkhaziyu-1038107326.html

Выявлены мошеннические сайты, предлагающие поддельные путевки в Абхазию

Выявлены мошеннические сайты, предлагающие поддельные путевки в Абхазию

Министерство туризма Абхазии проводит мониторинг интернет-пространства на наличие мошеннических сайтов. 14.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-14T10:55+0300

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СУХУМ, 14 мар – Sputnik. Выявлены мошеннические сайты, предлагающие поддельные путевки в Абхазию, сообщает пресс-служба Минтуризма. Ведомство называет два мошеннических сайта:Минтуризма обратилось к гостям республики с призывом быть бдительными и сверять информацию с официальными данными сайта ведомства, в разделе "Реестр объектов размещения на территории Абхазии или обращаться по номеру горячей линий: 8 (800) 505-42-40.

https://sputnik-abkhazia.ru/20200814/V-Minturizma-Abkhazii-rasskazali-kak-ne-stat-zhertvoy-internet-moshennikov-1030749220.html

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туризм, туристы, абхазия, отдых в абхазии