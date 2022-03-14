https://sputnik-abkhazia.ru/20220314/zatulin-novomu-parlamentu-abkhazii-nuzhno-reshit-voprosy-kotorye-otkladyvalis-na-gody---1038108694.html

Затулин: новому Парламенту Абхазии нужно решить вопросы, которые откладывались на годы

Затулин: новому Парламенту Абхазии нужно решить вопросы, которые откладывались на годы

Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в эфире... 14.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-14T14:15+0300

2022-03-14T14:15+0300

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Затулин Затулин

Затулин, делясь своими впечатлениями и наблюдениями от выборов в Абхазии, отметил, что все в день голосования было хорошо, кроме погоды. В качестве наблюдателей от Госдумы России в Абхазию приехали представители всех пяти парламентских фракций. Депутаты посетили 18 участков в разных районах республики."Выборы прошли в очень спокойной, доброжелательной атмосфере. В одном из округов, насколько нам известно, была жалоба на нарушения, но мы в этом округе не участвовали в наблюдениях. Там, где мы участвовали, ни от нас, ни от разных кандидатов, никаких замечаний не было. Люди проголосовали. Люди, мне кажется, оценивают ситуацию, в которой находится не только Россия, но и союзная России Абхазия. Люди подходили к нам, выражали сочувствие, поддержку. Мы знаем. что накануне в Сухуме прошел митинг. Это все в определенном смысле взаимосвязано, хотя Абхазия не является участницей специальной военной операции. Но люди выражают свое сочувствие. Мне кажется, этот отпечаток на выборах присутствовал – политические силы, политические партии консолидировались. Несмотря на волнения, которые здесь были еще зимой, мы не увидели никаких следов от этого в ходе выборов", – отметил Затулин. Депутат Госдумы считает, что новому составу Парламента Абхазии нужно решить все вопросы, которые долгие годы откладывались на потом. Центральная избирательная комиссия Абхазии огласила предварительные итоги выборов в Парламент в воскресенье. Согласно данным ЦИК, по 17 округам депутаты выбраны, еще в 17 округах пройдет второй тур выборов, в Гудаутском городском округе №18 пройдут повторные выборы, так как ни один кандидат не набрал абсолютного большинства голосов, необходимых для победы.

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