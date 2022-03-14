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Затулин: новому Парламенту Абхазии нужно решить вопросы, которые откладывались на годы
Затулин: новому Парламенту Абхазии нужно решить вопросы, которые откладывались на годы
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в эфире... 14.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-14T14:15+0300
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Затулин, делясь своими впечатлениями и наблюдениями от выборов в Абхазии, отметил, что все в день голосования было хорошо, кроме погоды. В качестве наблюдателей от Госдумы России в Абхазию приехали представители всех пяти парламентских фракций. Депутаты посетили 18 участков в разных районах республики."Выборы прошли в очень спокойной, доброжелательной атмосфере. В одном из округов, насколько нам известно, была жалоба на нарушения, но мы в этом округе не участвовали в наблюдениях. Там, где мы участвовали, ни от нас, ни от разных кандидатов, никаких замечаний не было. Люди проголосовали. Люди, мне кажется, оценивают ситуацию, в которой находится не только Россия, но и союзная России Абхазия. Люди подходили к нам, выражали сочувствие, поддержку. Мы знаем. что накануне в Сухуме прошел митинг. Это все в определенном смысле взаимосвязано, хотя Абхазия не является участницей специальной военной операции. Но люди выражают свое сочувствие. Мне кажется, этот отпечаток на выборах присутствовал – политические силы, политические партии консолидировались. Несмотря на волнения, которые здесь были еще зимой, мы не увидели никаких следов от этого в ходе выборов", – отметил Затулин. Депутат Госдумы считает, что новому составу Парламента Абхазии нужно решить все вопросы, которые долгие годы откладывались на потом. Центральная избирательная комиссия Абхазии огласила предварительные итоги выборов в Парламент в воскресенье. Согласно данным ЦИК, по 17 округам депутаты выбраны, еще в 17 округах пройдет второй тур выборов, в Гудаутском городском округе №18 пройдут повторные выборы, так как ни один кандидат не набрал абсолютного большинства голосов, необходимых для победы.
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Затулин: новому Парламенту Абхазии нужно решить вопросы, которые откладывались на годы
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Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в эфире радио Sputnik Абхазия оценил прошедшие парламентские выборы в республике.
Затулин, делясь своими впечатлениями и наблюдениями от выборов в Абхазии, отметил, что все в день голосования было хорошо, кроме погоды.
В качестве наблюдателей от Госдумы России в Абхазию приехали представители всех пяти парламентских фракций. Депутаты посетили 18 участков в разных районах республики.
"Выборы прошли в очень спокойной, доброжелательной атмосфере. В одном из округов, насколько нам известно, была жалоба на нарушения, но мы в этом округе не участвовали в наблюдениях. Там, где мы участвовали, ни от нас, ни от разных кандидатов, никаких замечаний не было. Люди проголосовали. Люди, мне кажется, оценивают ситуацию, в которой находится не только Россия, но и союзная России Абхазия. Люди подходили к нам, выражали сочувствие, поддержку. Мы знаем. что накануне в Сухуме прошел митинг. Это все в определенном смысле взаимосвязано, хотя Абхазия не является участницей специальной военной операции. Но люди выражают свое сочувствие. Мне кажется, этот отпечаток на выборах присутствовал – политические силы, политические партии консолидировались. Несмотря на волнения, которые здесь были еще зимой, мы не увидели никаких следов от этого в ходе выборов", – отметил Затулин.
Депутат Госдумы считает, что новому составу Парламента Абхазии нужно решить все вопросы, которые долгие годы откладывались на потом.
"Они касаются поощрения инвестиционного цикла в Абхазии, привлечения в Абхазию, если быть реалистами, прежде всего, российского капитала. Это развитие республики. А республика, предприятия развиваются из прибыли. Это очень долгий путь, медленный. Надо снять все барьеры с этого пути. Здесь требуется определенная воля и современный подход к этим вопросам. В силу того, что происходит, нужно обратить внимание на туризм. Поток туризма явно возрастет".
Константин Затулин
Депутат ГД РФ
Центральная избирательная комиссия Абхазии огласила предварительные итоги выборов в Парламент в воскресенье. Согласно данным ЦИК, по 17 округам депутаты выбраны, еще в 17 округах пройдет второй тур выборов, в Гудаутском городском округе №18 пройдут повторные выборы, так как ни один кандидат не набрал абсолютного большинства голосов, необходимых для победы.