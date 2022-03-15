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Джинджолия: можно сказать, что мы подошли к финишу пандемии

Джинджолия: можно сказать, что мы подошли к финишу пандемии

О ситуации с распространением коронавирусной инфекции в Абхазии в эфире радио Sputnik рассказал член Координационного штаба по борьбе с коронавирусом, врач... 15.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-15T12:00+0300

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Джинджолия: можно сказать, что пандемия пришла к финишу Джинджолия: можно сказать, что пандемия пришла к финишу

Джинджолия сообщил, что в больницах Абхазии заметно меньше больных коронавирусной инфекцией. "Фактически, наверное, можно говорить, что мы подошли к финишу этой пандемии. Какие-то заметки появляются, что в других странах замечены новые штаммы - это смеси омикрона и дельты. Надеюсь, это не подтвердится. Хотя клинически иногда было ощущение, что люди у нас болеют или одновременно двумя штаммами, или смешавшейся инфекцией. Но в целом это на количество зараженных не повлияло. Переболело большое количество людей. Можно сказать, что прошла "омикроновая вакцинация", это своего рода иммунизация", – отметил врач. Подробнее об этом, а также о том, можно ли уже отменять ограничения, связанные с пандемией коронавируса в Абхазии, слушайте в аудиофайле.

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подкасты коронавирус, мировая пандемия коронавируса covid-19, абхазия, аудио