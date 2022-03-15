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Глава Всемирного банка оценил ущерб мирового ВВП от антироссийских санкций
Глава Всемирного банка оценил ущерб мирового ВВП от антироссийских санкций
Запад ввел новый пакет жестких антироссийских санкций в свете спецоперации России по демилитаризации Украины. 15.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-15T08:45+0300
2022-03-15T08:45+0300
2022-03-15T08:45+0300
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СУХУМ, 15 мар - Sputnik. Санкции против России окажут большее влияние на мировой ВВП, чем спецоперация РФ по демилитаризации Украины, такое мнение высказал президент Всемирного банка Дэвид Мэлпасс на мероприятии, организованном газетой Washington Post.По мнению Мэлпасса, ситуация на Украине приведет к "немедленному влиянию в ближайшей перспективе" на мировую экономику.При этом глава Всемирного банка отметил, что другие страны смогут быстро восстановиться от прекращения поставок российских энергоресурсов и продуктов питания из РФ и Украины. В частности, по его мнению, сектор сельского хозяйства других стран может "приспособиться за год или около того".В ответ на спецоперацию России по демилитаризации Украины западные страны ввели новые антироссийские санкции, в том числе против российских банков и предприятий. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в России. Москва отмечала, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но РФ решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220314/zamenili-svoim-kakie-otrasli-v-rossii-neuyazvimy-dlya-sanktsiy-1038106341.html
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санкции, всемирный банк, новости, россия, в мире
Глава Всемирного банка оценил ущерб мирового ВВП от антироссийских санкций
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Запад ввел новый пакет жестких антироссийских санкций в свете спецоперации России по демилитаризации Украины.
СУХУМ, 15 мар - Sputnik. Санкции против России окажут большее влияние на мировой ВВП, чем спецоперация РФ по демилитаризации Украины, такое мнение высказал президент Всемирного банка Дэвид Мэлпасс на мероприятии, организованном газетой Washington Post.
По мнению Мэлпасса, ситуация на Украине приведет к "немедленному влиянию в ближайшей перспективе" на мировую экономику.
"Думаю, что даже большее воздействие на мировой ВВП имеют сами санкции против России", - заявил президент ВБ.
При этом глава Всемирного банка отметил, что другие страны смогут быстро восстановиться от прекращения поставок российских энергоресурсов и продуктов питания из РФ и Украины. В частности, по его мнению, сектор сельского хозяйства других стран может "приспособиться за год или около того".
В ответ на спецоперацию России по демилитаризации Украины западные страны ввели новые антироссийские санкции, в том числе против российских банков и предприятий. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в России. Москва отмечала, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но РФ решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.