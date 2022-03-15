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Игра возвращается: в Sputnik рассказали о новом футбольном сезоне в Абхазии
Игра возвращается: в Sputnik рассказали о новом футбольном сезоне в Абхазии
Пресс-конференция, посвященная началу нового футбольного сезона в Абхазии, состоялась в пресс-центре Sputnik во вторник 15 марта. 15.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-15T19:40+0300
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Футбольный сезон откроется матчем за суперкубок страны между "Нартом" и "Гагрой", рассказал президент Федерации футбола Абхазии Таращ Хагба. Игра состоится 19 марта в 18:00 на столичном стадионе "Динамо". По итогам прошлогоднего сезона сухумский "Нарт" стал победителем чемпионата страны по футболу, "Гагра" выиграла кубок Абхазии.Очередной чемпионат Абхазии по футболу откроется 24 марта на гагрском стадионе матчем между цандрыпшским "Садзом" и сухумским "Динамо". В чемпионате примут участие восемь команд - галский "Самурзакан", очамчырский "Ерцаху", сухумские "Нарт"и "Динамо", новоафонская команда "Афон", гудаутская "Рица", гагрская "Гагра" и цандрыпшский "Садз".В ходе пресс-конференции в Sputnik депутат Государственной Думы России Роман Терюшков по видеосвязи с Федерацией футбола Абхазии заявил, что нужно создать футбольный турнир с участием Абхазии.
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видео, мультимедиа, спорт, футбол, абхазия, видео
Игра возвращается: в Sputnik рассказали о новом футбольном сезоне в Абхазии
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Пресс-конференция, посвященная началу нового футбольного сезона в Абхазии, состоялась в пресс-центре Sputnik во вторник 15 марта.
Футбольный сезон откроется матчем за суперкубок страны между "Нартом" и "Гагрой", рассказал президент Федерации футбола Абхазии Таращ Хагба. Игра состоится 19 марта в 18:00 на столичном стадионе "Динамо". По итогам прошлогоднего сезона сухумский "Нарт" стал победителем чемпионата страны по футболу, "Гагра" выиграла кубок Абхазии.
Очередной чемпионат Абхазии по футболу откроется 24 марта на гагрском стадионе матчем между цандрыпшским "Садзом" и сухумским "Динамо". В чемпионате примут участие восемь команд - галский "Самурзакан", очамчырский "Ерцаху", сухумские "Нарт"и "Динамо", новоафонская команда "Афон", гудаутская "Рица", гагрская "Гагра" и цандрыпшский "Садз".
В ходе пресс-конференции в Sputnik депутат Государственной Думы России Роман Терюшков по видеосвязи с Федерацией футбола Абхазии заявил, что нужно создать футбольный турнир с участием Абхазии.