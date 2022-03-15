https://sputnik-abkhazia.ru/20220315/lavrov-na-zapade-zamalchivayut-tragediyu-v-donetske-i-rasprostranyayut-feyki-1038132479.html

Лавров: на Западе замалчивают трагедию в Донецке и распространяют фейки

Лавров: на Западе замалчивают трагедию в Донецке и распространяют фейки

Более 20 мирных жителей столицы ДНР погибли, попав под ракетный обстрел украинских военных в понедельник, 14 марта. Западные страны и НАТО никак не... 15.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-15T18:00+0300

2022-03-15T18:00+0300

2022-03-15T18:00+0300

военная спецоперация рф в донбассе

россия

украина

видео

мультимедиа

сергей лавров

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"Мы останавливаем войну, которую киевский режим на протяжении последних минимум восьми лет вел против населения Донбасса" - так глава МИД России Сергей Лавров после переговоров с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом прокомментировал послание от украинского министра иностранных дел Кулебы, который попросил "завершить войну". Также он рассказал, что Россия передала Ирану материалы с информацией о том, что представляет из себя украинская власть.

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россия, украина, видео, мультимедиа, сергей лавров, видео