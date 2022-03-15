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Ломия: выборы в Парламент Абхазии показали неоднородность власти и оппозиции
Ломия: выборы в Парламент Абхазии показали неоднородность власти и оппозиции
О ходе предвыборной кампании в Парламент страны, о том, какие особенности ее определяли, кто и как будет заниматься законотворчеством, в эфире радио Sputnik... 15.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-15T14:50+0300
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Ломия о выборах в Парламент Абхазии
Ломия о выборах в Парламент Абхазии
Выборы в Народное Собрание Абхазии прошли 12 марта. На 35 мест претендовали 123 кандидата. На данный момент депутаты выбраны по 17 округам. По мнению Ломия, прошедшие выборы показали, что Парламент в стране будет провластным."Несмотря на это, выборы показали, насколько неоднородна сама власть. Выборы явственно показали, насколько у нас недружная и неоднородная оппозиция. Мы наблюдали, как в одних и тех же округах шли несколько кандидатов и от власти, и от оппозиции. Вместо того, чтобы как-то распределить свои силы, они шли вместе в одном месте. Считаю это тактическими просчетами, или, если говорить о провластных кандидатах, это какая-то кулуарная внутренняя возня", – отметил Ломия. О том, почему для власти невыгодно, когда весь Парламент состоит из ее сторонников, кто из прошедших в депутаты способен считать бюджет, почему участие в дебатах должно стать обязательным условием предвыборной кампании кандидата, слушайте в аудиофайле. Второй тур пройдет в 17 округах, также в одном округе будут повторные выборы.
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Ломия: выборы в Парламент Абхазии показали неоднородность власти и оппозиции
14:50 15.03.2022 (обновлено: 14:58 15.03.2022) Подписаться на
О ходе предвыборной кампании в Парламент страны, о том, какие особенности ее определяли, кто и как будет заниматься законотворчеством, в эфире радио Sputnik говорили с юристом, экс-генпрокурором Абхазии Алексеем Ломия.
Выборы в Народное Собрание Абхазии прошли 12 марта. На 35 мест претендовали 123 кандидата. На данный момент депутаты выбраны по 17 округам.
По мнению Ломия, прошедшие выборы показали, что Парламент в стране будет провластным.
"Несмотря на это, выборы показали, насколько неоднородна сама власть. Выборы явственно показали, насколько у нас недружная и неоднородная оппозиция. Мы наблюдали, как в одних и тех же округах шли несколько кандидатов и от власти, и от оппозиции. Вместо того, чтобы как-то распределить свои силы, они шли вместе в одном месте. Считаю это тактическими просчетами, или, если говорить о провластных кандидатах, это какая-то кулуарная внутренняя возня", – отметил Ломия.
О том, почему для власти невыгодно, когда весь Парламент состоит из ее сторонников, кто из прошедших в депутаты способен считать бюджет, почему участие в дебатах должно стать обязательным условием предвыборной кампании кандидата, слушайте в аудиофайле.
Второй тур пройдет в 17 округах, также в одном округе будут повторные выборы.