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Ломия: выборы в Парламент Абхазии показали неоднородность власти и оппозиции

Ломия: выборы в Парламент Абхазии показали неоднородность власти и оппозиции

О ходе предвыборной кампании в Парламент страны, о том, какие особенности ее определяли, кто и как будет заниматься законотворчеством, в эфире радио Sputnik... 15.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-15T14:50+0300

2022-03-15T14:50+0300

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Ломия о выборах в Парламент Абхазии Ломия о выборах в Парламент Абхазии

Выборы в Народное Собрание Абхазии прошли 12 марта. На 35 мест претендовали 123 кандидата. На данный момент депутаты выбраны по 17 округам. По мнению Ломия, прошедшие выборы показали, что Парламент в стране будет провластным."Несмотря на это, выборы показали, насколько неоднородна сама власть. Выборы явственно показали, насколько у нас недружная и неоднородная оппозиция. Мы наблюдали, как в одних и тех же округах шли несколько кандидатов и от власти, и от оппозиции. Вместо того, чтобы как-то распределить свои силы, они шли вместе в одном месте. Считаю это тактическими просчетами, или, если говорить о провластных кандидатах, это какая-то кулуарная внутренняя возня", – отметил Ломия. О том, почему для власти невыгодно, когда весь Парламент состоит из ее сторонников, кто из прошедших в депутаты способен считать бюджет, почему участие в дебатах должно стать обязательным условием предвыборной кампании кандидата, слушайте в аудиофайле. Второй тур пройдет в 17 округах, также в одном округе будут повторные выборы.

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