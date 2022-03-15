https://sputnik-abkhazia.ru/20220315/molodezh-abkhazii-pochtila-pamyat-pogibshikh-v-martovskom-nastuplenii-1038135457.html

Молодежь Абхазии почтила память погибших в Мартовском наступлении

Молодежь Абхазии почтила память погибших в Мартовском наступлении

Мартовская наступательная операция одна из самых трагичных и эпизодов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов. 15.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-15T20:52+0300

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в абхазии

мартовское наступление

новости

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СУХУМ, 15 мар - Sputnik. Молодежь Абхазии почтила память погибших защитников родины в 29 годовщину Мартовского наступления, сообщается на сайте Госкомспорта.В памятном мероприятии приняли участие студенты и преподаватели Сухумского государственного колледжа, активисты "Движение молодежи", коллектив Госкомитета по делам молодежи и спорту, представители Управления по делам молодежи и спорта Администрации Сухума. Участники акции возложили цветы к мемориалу погибшим в Эшере и минутой молчания почтили их память. Затем зажгли 222 свечи по числу бойцов, не вернувшихся с Мартовского наступления, ценой своей жизни приблизивших победу.В ходе Отечественной войны народа Абхазии 15-16 марта 1993 года вооруженные силы Абхазии на Гумистинском фронте начали крупномасштабное наступление по освобождению Сухума. Мотострелковые подразделения должны были форсировать несколько участков реки Гумиста, при поддержке с воздуха и с моря прорвать первый оборонительный рубеж противника и развить дальнейшее наступление по освобождению столицы. Однако операция не привела к успеху. После ожесточенных боев с грузинами абхазские подразделения вынуждены были отойти на исходные позиции.В мартовских боях за Сухум погибло 222 бойца абхазской армии, несколько сотен человек получили ранения, 23 человека пропали без вести.

https://sputnik-abkhazia.ru/20210315/surovyj-urok-martovskogo-nastupleniya-1023406039.html

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мартовское наступление, новости