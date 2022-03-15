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Россия ввела персональные санкции против президента и госсекретаря США
Россия ввела персональные санкции против президента и госсекретаря США
Дальнейшие ответные санкции Москвы будут приниматься параллельно с решениями правительства по защите российской экономики и ее устойчивого развития. 15.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-15T18:23+0300
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СУХУМ, 15 мар - Sputnik. Россия ввела персональные санкции против президента США Джо Байдена и госсекретаря Энтони Блинкена, об этом говорится в заявлении МИД РФ, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.В МИД подчеркнули, что такой шаг предпринят в порядке встречной реакции и был неизбежным следствием крайне русофобского курса, взятого нынешней Администрацией США. При этом Москва не отказывается от поддержания официальных связей, если они отвечают национальным интересам России, отмечается в заявлении.В "черный список" вошли также Ллойд Остин - министр Обороны США; Марк Милли - председатель Объединенного комитета начальников штабов; Джейкоб Салливан – помощник Президента США по нацбезопасности; Уильям Бернс - директор ЦРУ; Дженнифер Псаки – пресс-секретарь Белого дома; Далип Сингх – заместитель помощника Президента США по национальной безопасности; Саманта Пауэр – директор Агентства по международному развитию; Хантер Байден – сын Президента США; Хиллари Клинтон – бывший кандидат в президенты США; Адевейл Адейемо – первый заместитель министра финансов; Рета Джо Льюис – президент и председатель совета директоров Экспортно-импортного банка, всего 13 человек.Москва анонсировала расширение санкционного списка в ближайшее время путем включения высших американских чиновников, военных, законодателей, бизнесменов, экспертов и медийных персон, русофобски настроенных либо содействующих разжиганию ненависти к России и введению ограничительных мер.
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Россия ввела персональные санкции против президента и госсекретаря США
18:23 15.03.2022 (обновлено: 18:32 15.03.2022) Подписаться на
Дальнейшие ответные санкции Москвы будут приниматься параллельно с решениями правительства по защите российской экономики и ее устойчивого развития.
СУХУМ, 15 мар - Sputnik.
Россия ввела персональные санкции против президента США Джо Байдена и госсекретаря Энтони Блинкена, об этом говорится в заявлении
МИД РФ, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.
"В ответ на серию беспрецедентных санкций, запрещающих, помимо прочего, въезд в США для высших должностных лиц Российской Федерации, с 15 марта сего года в российский "стоп-лист" включаются на основе взаимности Президент Джо Байден, Госсекретарь Энтони Блинкен", - говорится в сообщении.
В МИД подчеркнули, что такой шаг предпринят в порядке встречной реакции и был неизбежным следствием крайне русофобского курса, взятого нынешней Администрацией США.
При этом Москва не отказывается от поддержания официальных связей, если они отвечают национальным интересам России, отмечается в заявлении.
В "черный список" вошли также Ллойд Остин - министр Обороны США; Марк Милли - председатель Объединенного комитета начальников штабов; Джейкоб Салливан – помощник Президента США по нацбезопасности; Уильям Бернс - директор ЦРУ; Дженнифер Псаки – пресс-секретарь Белого дома; Далип Сингх – заместитель помощника Президента США по национальной безопасности; Саманта Пауэр – директор Агентства по международному развитию; Хантер Байден – сын Президента США; Хиллари Клинтон – бывший кандидат в президенты США; Адевейл Адейемо – первый заместитель министра финансов; Рета Джо Льюис – президент и председатель совета директоров Экспортно-импортного банка, всего 13 человек.
Москва анонсировала расширение санкционного списка в ближайшее время путем включения высших американских чиновников, военных, законодателей, бизнесменов, экспертов и медийных персон, русофобски настроенных либо содействующих разжиганию ненависти к России и введению ограничительных мер.