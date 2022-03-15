https://sputnik-abkhazia.ru/20220315/turbaza-kosilov-i-gabeliya-o-turindustrii-v-novykh-realiyakh-1038127564.html

Турбаза: Косилов и Габлия о туриндустрии в новых реалиях

Турбаза: Косилов и Габлия о туриндустрии в новых реалиях

Как отразятся на предстоящем турсезоне политические и экономические изменения в мире, какие риски и перспективы у Абхазии, в эфире радио Sputnik рассказали... 15.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-15T18:43+0300

2022-03-15T18:43+0300

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турбаза

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Турбаза: Косилов и Габлия о туриндустрии в новых реалиях Турбаза: Косилов и Габлия о туриндустрии в новых реалиях

По мнению Сергея Косилова, фееричного сезона туристического в Абхазии, как было в 2021 году, не будет, он может быть неплохим, в рамках текущих условий, отметил он."Уже сейчас понятно, что если будет заграничный туризм, то он будет дорогой, растет курс, потому полететь в Турцию в этом году будет дороже, чем в прошлом году. То же самое касается островных туров, соответственно, российский турист будет выбирать внутренний туризм и Абхазию. Прогнозы выделяют два ключевых направления, это отдых на все включено и отдых по удобным средствам оплаты, и Абхазия подходит", - отметил Косилов.Основной проблемой в турсфере нынешнего сезона собеседник Sputnik назвал транспорт. Косилов отмечает, что повышение цен на перевозку неизбежны.По мнению председателя профсоюза экскурсоводов Абхазия должна сориентироваться на то, что происходит вокруг. По мнения Габлия нужно проработать механизм безболезненного прохождения российско-абхазской границы, а отели – составить пакеты услуг со скидками, акциями для привлечения туристов.Косилов рассказал, на каком этапе сейчас бронирование и чего опасается турист. Собеседники поделились своим мнением о том, что можно сделать для того, чтобы сезон 2022 года состоялся.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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