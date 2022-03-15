В Киеве назвали возможные сроки достижения мирного соглашения с Россией

"Я думаю, что не позднее мая, начала мая мы, скорее всего, должны выйти на мирное соглашение, а может быть, и гораздо быстрее. Посмотрим, я беру самый крайний срок. Сейчас вилка, сейчас или в течение недели-двух быстро будет мирное соглашение с отводом войск, со всем остальным... или в ближайшее время договоримся - неделя, две или тогда уже до конца мая после еще одного раунда, попытки повоевать", - сказал Арестович.