В Киеве назвали возможные сроки достижения мирного соглашения с Россией
© AFP 2022 / SERGEI SUPINSKYВоеннослужащие Вооруженных сил Украины блокируют дорогу в так называемом правительственном квартале в Киеве
© AFP 2022 / SERGEI SUPINSKY
Мирное соглашение России и Украины будет достигнуто в крайнем случае не позднее мая, полагают в Киеве.
СУХУМ, 15 мар - Sputnik. Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович считает, что мирное соглашение с Россией может быть достигнуто в течение недели. Такое заявление он сделал в эфире на YouTube-канале журналиста Марка Фейгина.
"Я думаю, что не позднее мая, начала мая мы, скорее всего, должны выйти на мирное соглашение, а может быть, и гораздо быстрее. Посмотрим, я беру самый крайний срок. Сейчас вилка, сейчас или в течение недели-двух быстро будет мирное соглашение с отводом войск, со всем остальным... или в ближайшее время договоримся - неделя, две или тогда уже до конца мая после еще одного раунда, попытки повоевать", - сказал Арестович.
Четвертый раунд российско-украинских переговоров прошел в понедельник в режиме видеоконференции. По итогам диалога советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что взята техническая пауза, переговоры будут продолжены во вторник.