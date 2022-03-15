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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Ранее Путин признал суверенитет ЛНР и ДНР.
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В Киеве назвали возможные сроки достижения мирного соглашения с Россией
В Киеве назвали возможные сроки достижения мирного соглашения с Россией
Мирное соглашение России и Украины будет достигнуто в крайнем случае не позднее мая, полагают в Киеве. 15.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-15T09:15+0300
2022-03-15T09:15+0300
военная спецоперация рф в донбассе
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СУХУМ, 15 мар - Sputnik. Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович считает, что мирное соглашение с Россией может быть достигнуто в течение недели. Такое заявление он сделал в эфире на YouTube-канале журналиста Марка Фейгина.Четвертый раунд российско-украинских переговоров прошел в понедельник в режиме видеоконференции. По итогам диалога советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что взята техническая пауза, переговоры будут продолжены во вторник.
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В Киеве назвали возможные сроки достижения мирного соглашения с Россией

09:15 15.03.2022
© AFP 2022 / SERGEI SUPINSKYВоеннослужащие Вооруженных сил Украины блокируют дорогу в так называемом правительственном квартале в Киеве
Военнослужащие Вооруженных сил Украины блокируют дорогу в так называемом правительственном квартале в Киеве - Sputnik Абхазия, 1920, 15.03.2022
© AFP 2022 / SERGEI SUPINSKY
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Мирное соглашение России и Украины будет достигнуто в крайнем случае не позднее мая, полагают в Киеве.
СУХУМ, 15 мар - Sputnik. Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович считает, что мирное соглашение с Россией может быть достигнуто в течение недели. Такое заявление он сделал в эфире на YouTube-канале журналиста Марка Фейгина.
"Я думаю, что не позднее мая, начала мая мы, скорее всего, должны выйти на мирное соглашение, а может быть, и гораздо быстрее. Посмотрим, я беру самый крайний срок. Сейчас вилка, сейчас или в течение недели-двух быстро будет мирное соглашение с отводом войск, со всем остальным... или в ближайшее время договоримся - неделя, две или тогда уже до конца мая после еще одного раунда, попытки повоевать", - сказал Арестович.
Четвертый раунд российско-украинских переговоров прошел в понедельник в режиме видеоконференции. По итогам диалога советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что взята техническая пауза, переговоры будут продолжены во вторник.
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