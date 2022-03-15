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https://sputnik-abkhazia.ru/20220315/yubileynaya-istoriya-alekseyu-gogua-90-let-1037695616.html
Юбилейная история: Алексею Гогуа 90 лет
Юбилейная история: Алексею Гогуа 90 лет
15 марта Народному писателю Абхазии, лауреату премии имени Дмитрия Гулиа в области литературы, кавалеру ордена "Ахьдз-Апша" I степени Алексею Гогуа исполнилось... 15.03.2022, Sputnik Абхазия
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Алексей Гогуа – автор более 10 книг прозы, двух пьес, критических и публицистических статей и очерков. Его роман-рапсодия "Асду" ("Большой снег" - прим.) стал культовым в Абхазии. Его произведения переводились на русский, английский, немецкий, французский, испанский, венгерский, польский, болгарский языки. Сам Гогуа перевел на абхазский произведения Льва Толстого, Федора Достоевского, Андрея Платонова.Алексей Гогуа стоял у истоков национально-освободительного движения в Абхазии. Он первый руководитель Форума народного единства Абхазии, который ознаменовал собой вступление борьбы народа Абхазии за восстановление национальной государственности на качественно новый уровень.
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фото , мультимедиа, фото

Юбилейная история: Алексею Гогуа 90 лет

14:35 15.03.2022 (обновлено: 15:32 15.03.2022)
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15 марта Народному писателю Абхазии, лауреату премии имени Дмитрия Гулиа в области литературы, кавалеру ордена "Ахьдз-Апша" I степени Алексею Гогуа исполнилось 90 лет.
Алексей Гогуа – автор более 10 книг прозы, двух пьес, критических и публицистических статей и очерков. Его роман-рапсодия "Асду" ("Большой снег" - прим.) стал культовым в Абхазии. Его произведения переводились на русский, английский, немецкий, французский, испанский, венгерский, польский, болгарский языки. Сам Гогуа перевел на абхазский произведения Льва Толстого, Федора Достоевского, Андрея Платонова.
Алексей Гогуа стоял у истоков национально-освободительного движения в Абхазии. Он первый руководитель Форума народного единства Абхазии, который ознаменовал собой вступление борьбы народа Абхазии за восстановление национальной государственности на качественно новый уровень.
© Foto / из семейного архива Гогуа

Народный писатель Абхазии Алексей Ночевич Гогуа родился 15 марта 1932 года в селе Гуп Очамчырского района.

Народный писатель Абхазии Алексей Ночевич Гогуа родился 15 марта 1932 года в селе Гуп Очамчырского района. - Sputnik Абхазия
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© Foto / из семейного архива Гогуа

Народный писатель Абхазии Алексей Ночевич Гогуа родился 15 марта 1932 года в селе Гуп Очамчырского района.

© Foto / из семейного архива Гогуа

Алексей Ночевич окончил Сухумский педагогический институт, затем продолжил учебу в Литинституте имени Горького. На фото: Гогуа (слева) во дворе литинститута (1957).

Алексей Ночевич окончил Сухумский педагогический институт, затем продолжил учебу в Литинституте имени Горького. На фото: Гогуа (слева) во дворе литинститута (1957). - Sputnik Абхазия
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© Foto / из семейного архива Гогуа

Алексей Ночевич окончил Сухумский педагогический институт, затем продолжил учебу в Литинституте имени Горького. На фото: Гогуа (слева) во дворе литинститута (1957).

© Foto / из семейного архива Гогуа

В 1959 году Гогуа становится членом Союза писателей СССР. На фото: Алексей Гогуа с московскими студентами из абхазской диаспоры (Москва, 1959)

В 1959 году Гогуа становится членом Союза писателей СССР. На фото: Алексей Гогуа с московскими студентами из абхазской диаспоры (Москва, 1959) - Sputnik Абхазия
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© Foto / из семейного архива Гогуа

В 1959 году Гогуа становится членом Союза писателей СССР. На фото: Алексей Гогуа с московскими студентами из абхазской диаспоры (Москва, 1959)

© Foto / из семейного архива Гогуа

После учебы в Москве Гогуа возвращается в Абхазию.

После учебы в Москве Гогуа возвращается в Абхазию. - Sputnik Абхазия
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© Foto / из семейного архива Гогуа

После учебы в Москве Гогуа возвращается в Абхазию.

© Foto / из семейного архива Гогуа

Сначала становится ответственным секретарем журнала "Алашара", затем старшим редактором государственного издательства, главным редактором детского журнала "Амцабз. На фото: группа писателей во дворе "Дома творчества" в Пицунде.

Сначала становится ответственным секретарем журнала &quot;Алашара&quot;, затем старшим редактором государственного издательства, главным редактором детского журнала &quot;Амцабз. На фото: группа писателей во дворе &quot;Дома творчества&quot; в Пицунде. - Sputnik Абхазия
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© Foto / из семейного архива Гогуа

Сначала становится ответственным секретарем журнала "Алашара", затем старшим редактором государственного издательства, главным редактором детского журнала "Амцабз. На фото: группа писателей во дворе "Дома творчества" в Пицунде.

© Foto / из семейного архива Гогуа

С 1989 года возглавляет правление Союза писателей Абхазии. На фото: слева направо Ш. Чкадуа, И. Миканба, А. Гогуа, М. Авидзба. Новый Афон

С 1989 года возглавляет правление Союза писателей Абхазии. На фото: слева направо Ш. Чкадуа, И. Миканба, А. Гогуа, М. Авидзба. Новый Афон - Sputnik Абхазия
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© Foto / из семейного архива Гогуа

С 1989 года возглавляет правление Союза писателей Абхазии. На фото: слева направо Ш. Чкадуа, И. Миканба, А. Гогуа, М. Авидзба. Новый Афон

© Foto / из семейного архива Гогуа

Писатели Алексей Гогуа и Джума Ахуба.

Писатели Алексей Гогуа и Джума Ахуба. - Sputnik Абхазия
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© Foto / из семейного архива Гогуа

Писатели Алексей Гогуа и Джума Ахуба.

© Foto / из семейного архива Гогуа

Алексей Гогуа стоял у истоков национально-освободительного движения в Абхазии.

Алексей Гогуа стоял у истоков национально-освободительного движения в Абхазии. - Sputnik Абхазия
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© Foto / из семейного архива Гогуа

Алексей Гогуа стоял у истоков национально-освободительного движения в Абхазии.

© Foto / из семейного архива Гогуа

Он первый руководитель Форума народного единства Абхазии "Аидгылара", после создания которого борьба народа Абхазии за восстановление национальной государственности вступила в качественно новую стадию.

Он первый руководитель Форума народного единства Абхазии &quot;Аидгылара&quot;, после создания которого борьба народа Абхазии за восстановление национальной государственности вступила в качественно новую стадию. - Sputnik Абхазия
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© Foto / из семейного архива Гогуа

Он первый руководитель Форума народного единства Абхазии "Аидгылара", после создания которого борьба народа Абхазии за восстановление национальной государственности вступила в качественно новую стадию.

© Foto / из семейного архива Гогуа

Алексей Гогуа с семьей Евгения Евтушенко и кубинским поэтом Эберто Падилья.

Алексей Гогуа с семьей Евгения Евтушенко и кубинским поэтом Эберто Падилья. - Sputnik Абхазия
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© Foto / из семейного архива Гогуа

Алексей Гогуа с семьей Евгения Евтушенко и кубинским поэтом Эберто Падилья.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Гогуа - автор более 10 книг прозы, двух пьес, критических и публицистических статей и очерков, воспоминаний.

Гогуа - автор более 10 книг прозы, двух пьес, критических и публицистических статей и очерков, воспоминаний. - Sputnik Абхазия
11/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Гогуа - автор более 10 книг прозы, двух пьес, критических и публицистических статей и очерков, воспоминаний.

© Foto / предоставил Дмитрий Габелиа

Произведения Алексея Гогуа переводились на русский, английский, немецкий, французский, испанский, венгерский, польский, болгарский языки.

Произведения Алексея Гогуа переводились на русский, английский, немецкий, французский, испанский, венгерский, польский, болгарский языки. - Sputnik Абхазия
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© Foto / предоставил Дмитрий Габелиа

Произведения Алексея Гогуа переводились на русский, английский, немецкий, французский, испанский, венгерский, польский, болгарский языки.

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