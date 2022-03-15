https://sputnik-abkhazia.ru/20220315/yubileynaya-istoriya-alekseyu-gogua-90-let-1037695616.html

Юбилейная история: Алексею Гогуа 90 лет

Юбилейная история: Алексею Гогуа 90 лет

15 марта Народному писателю Абхазии, лауреату премии имени Дмитрия Гулиа в области литературы, кавалеру ордена "Ахьдз-Апша" I степени Алексею Гогуа исполнилось... 15.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-15T14:35+0300

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Алексей Гогуа – автор более 10 книг прозы, двух пьес, критических и публицистических статей и очерков. Его роман-рапсодия "Асду" ("Большой снег" - прим.) стал культовым в Абхазии. Его произведения переводились на русский, английский, немецкий, французский, испанский, венгерский, польский, болгарский языки. Сам Гогуа перевел на абхазский произведения Льва Толстого, Федора Достоевского, Андрея Платонова.Алексей Гогуа стоял у истоков национально-освободительного движения в Абхазии. Он первый руководитель Форума народного единства Абхазии, который ознаменовал собой вступление борьбы народа Абхазии за восстановление национальной государственности на качественно новый уровень.

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