Юбилейная история: Алексею Гогуа 90 лет

Алексей Гогуа – автор более 10 книг прозы, двух пьес, критических и публицистических статей и очерков. Его роман-рапсодия "Асду" ("Большой снег" - прим.) стал культовым в Абхазии. Его произведения переводились на русский, английский, немецкий, французский, испанский, венгерский, польский, болгарский языки. Сам Гогуа перевел на абхазский произведения Льва Толстого, Федора Достоевского, Андрея Платонова.Алексей Гогуа стоял у истоков национально-освободительного движения в Абхазии. Он первый руководитель Форума народного единства Абхазии, который ознаменовал собой вступление борьбы народа Абхазии за восстановление национальной государственности на качественно новый уровень.
15 марта Народному писателю Абхазии, лауреату премии имени Дмитрия Гулиа в области литературы, кавалеру ордена "Ахьдз-Апша" I степени Алексею Гогуа исполнилось 90 лет.
Алексей Гогуа – автор более 10 книг прозы, двух пьес, критических и публицистических статей и очерков. Его роман-рапсодия "Асду" ("Большой снег" - прим.) стал культовым в Абхазии. Его произведения переводились на русский, английский, немецкий, французский, испанский, венгерский, польский, болгарский языки. Сам Гогуа перевел на абхазский произведения Льва Толстого, Федора Достоевского, Андрея Платонова.
Алексей Гогуа стоял у истоков национально-освободительного движения в Абхазии. Он первый руководитель Форума народного единства Абхазии, который ознаменовал собой вступление борьбы народа Абхазии за восстановление национальной государственности на качественно новый уровень.
Сначала становится ответственным секретарем журнала "Алашара", затем старшим редактором государственного издательства, главным редактором детского журнала "Амцабз. На фото: группа писателей во дворе "Дома творчества" в Пицунде.
Сначала становится ответственным секретарем журнала "Алашара", затем старшим редактором государственного издательства, главным редактором детского журнала "Амцабз. На фото: группа писателей во дворе "Дома творчества" в Пицунде.
Он первый руководитель Форума народного единства Абхазии "Аидгылара", после создания которого борьба народа Абхазии за восстановление национальной государственности вступила в качественно новую стадию.
Он первый руководитель Форума народного единства Абхазии "Аидгылара", после создания которого борьба народа Абхазии за восстановление национальной государственности вступила в качественно новую стадию.