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https://sputnik-abkhazia.ru/20220315/zelenskiy-priznal-tschetnost-stremleniy-ukrainy-vstupit-v-nato-1038130026.html
Зеленский признал тщетность стремлений Украины вступить в НАТО
Зеленский признал тщетность стремлений Украины вступить в НАТО
В свете спецоперации российской армии Зеленский вновь воззвал к НАТО установить бесполетную зону над Украиной, добавив при этом, что в Киеве понимают возможные... 15.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-15T16:25+0300
2022-03-15T16:29+0300
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СУХУМ, 15 мар – Sputnik. Пришло время признать, что Украина не станет членом НАТО, заявил Владимир Зеленский, выступая на встрече лидеров стран, входящих в объединенные экспедиционные силы (Joint Expeditionary Force, JEF). Об этом передает РИА Новости.Он добавил, что Украина сейчас не претендует на активизацию пятой статьи договора про НАТО.Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. Спустя еще четыре с небольшим года парламент страны принял изменения в конституцию, закрепив курс Украины в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями.
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в мире, украина, нато, политика, новости, владимир зеленский

Зеленский признал тщетность стремлений Украины вступить в НАТО

16:25 15.03.2022 (обновлено: 16:29 15.03.2022)
© AFP 2022 / DANIEL LEALНа снимке изображен почти безлюдный центр украинской столицы Киев
На снимке изображен почти безлюдный центр украинской столицы Киев - Sputnik Абхазия, 1920, 15.03.2022
© AFP 2022 / DANIEL LEAL
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В свете спецоперации российской армии Зеленский вновь воззвал к НАТО установить бесполетную зону над Украиной, добавив при этом, что в Киеве понимают возможные последствия такого решения.
СУХУМ, 15 мар – Sputnik. Пришло время признать, что Украина не станет членом НАТО, заявил Владимир Зеленский, выступая на встрече лидеров стран, входящих в объединенные экспедиционные силы (Joint Expeditionary Force, JEF). Об этом передает РИА Новости.

"Понятно, что Украина не является членом НАТО, мы это понимаем, мы адекватные люди. Годами мы слышали про якобы открытые двери, но теперь уже также услышали, что нам туда не войти, и это правда, и нужно это признавать", – сказал Зеленский.

Он добавил, что Украина сейчас не претендует на активизацию пятой статьи договора про НАТО.
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. Спустя еще четыре с небольшим года парламент страны принял изменения в конституцию, закрепив курс Украины в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями.
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