https://sputnik-abkhazia.ru/20220315/zelenskiy-priznal-tschetnost-stremleniy-ukrainy-vstupit-v-nato-1038130026.html
Зеленский признал тщетность стремлений Украины вступить в НАТО
Зеленский признал тщетность стремлений Украины вступить в НАТО
В свете спецоперации российской армии Зеленский вновь воззвал к НАТО установить бесполетную зону над Украиной, добавив при этом, что в Киеве понимают возможные... 15.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-15T16:25+0300
2022-03-15T16:25+0300
2022-03-15T16:29+0300
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СУХУМ, 15 мар – Sputnik. Пришло время признать, что Украина не станет членом НАТО, заявил Владимир Зеленский, выступая на встрече лидеров стран, входящих в объединенные экспедиционные силы (Joint Expeditionary Force, JEF). Об этом передает РИА Новости.Он добавил, что Украина сейчас не претендует на активизацию пятой статьи договора про НАТО.Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. Спустя еще четыре с небольшим года парламент страны принял изменения в конституцию, закрепив курс Украины в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями.
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в мире, украина, нато, политика, новости, владимир зеленский
Зеленский признал тщетность стремлений Украины вступить в НАТО
16:25 15.03.2022 (обновлено: 16:29 15.03.2022) Подписаться на
В свете спецоперации российской армии Зеленский вновь воззвал к НАТО установить бесполетную зону над Украиной, добавив при этом, что в Киеве понимают возможные последствия такого решения.
СУХУМ, 15 мар – Sputnik.
Пришло время признать, что Украина не станет членом НАТО, заявил Владимир Зеленский, выступая на встрече лидеров стран, входящих в объединенные экспедиционные силы (Joint Expeditionary Force, JEF). Об этом передает РИА Новости
.
"Понятно, что Украина не является членом НАТО, мы это понимаем, мы адекватные люди. Годами мы слышали про якобы открытые двери, но теперь уже также услышали, что нам туда не войти, и это правда, и нужно это признавать", – сказал Зеленский.
Он добавил, что Украина сейчас не претендует на активизацию пятой статьи договора про НАТО.
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. Спустя еще четыре с небольшим года парламент страны принял изменения в конституцию, закрепив курс Украины в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями.