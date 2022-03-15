https://sputnik-abkhazia.ru/20220315/zelenskiy-priznal-tschetnost-stremleniy-ukrainy-vstupit-v-nato-1038130026.html

Зеленский признал тщетность стремлений Украины вступить в НАТО

Зеленский признал тщетность стремлений Украины вступить в НАТО

В свете спецоперации российской армии Зеленский вновь воззвал к НАТО установить бесполетную зону над Украиной, добавив при этом, что в Киеве понимают возможные... 15.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-15T16:25+0300

2022-03-15T16:25+0300

2022-03-15T16:29+0300

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владимир зеленский

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СУХУМ, 15 мар – Sputnik. Пришло время признать, что Украина не станет членом НАТО, заявил Владимир Зеленский, выступая на встрече лидеров стран, входящих в объединенные экспедиционные силы (Joint Expeditionary Force, JEF). Об этом передает РИА Новости.Он добавил, что Украина сейчас не претендует на активизацию пятой статьи договора про НАТО.Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. Спустя еще четыре с небольшим года парламент страны принял изменения в конституцию, закрепив курс Украины в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, украина, нато, политика, новости, владимир зеленский