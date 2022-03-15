https://sputnik-abkhazia.ru/20220315/zhiloy-odnoetazhnyy-dom-sgorel-v-gagrskom-rayone-1038137619.html
Жилой одноэтажный дом сгорел в Гагрском районе
Жилой одноэтажный дом сгорел в Гагрском районе
Два дня назад в черте города Гагра полностью выгорел частный жилой дом, и в этот раз огонь уничтожил все строение. 15.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-15T21:52+0300
2022-03-15T21:52+0300
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СУХУМ, 15 мар - Sputnik. Одноэтажный дом барачного типа сгорел в селе Чагрыпш Гагрского района, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии.Экстренный вызов о пожаре поступил на пульт дежурного в 15:36 во вторник. Четыре пожарных и одно спасательное отделения ПСО города Гагра выехали по месту происшествия.Но несмотря на усилия пожарных, дом сгорел полностью. Люди не пострадали. По предварительным данным, возгорание произошло из-за неисправности обогревательного прибора.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220313/chastnyy-dom-sgorel-v-gagre-1038095398.html
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пожар, мчс абхазии, новости, гагрский район
Жилой одноэтажный дом сгорел в Гагрском районе
21:52 15.03.2022 (обновлено: 21:54 15.03.2022) Подписаться на
Два дня назад в черте города Гагра полностью выгорел частный жилой дом, и в этот раз огонь уничтожил все строение.
СУХУМ, 15 мар - Sputnik.
Одноэтажный дом барачного типа сгорел в селе Чагрыпш Гагрского района, сообщает
пресс-служба МЧС Абхазии.
Экстренный вызов о пожаре поступил на пульт дежурного в 15:36 во вторник. Четыре пожарных и одно спасательное отделения ПСО города Гагра выехали по месту происшествия.
Но несмотря на усилия пожарных, дом сгорел полностью. Люди не пострадали.
По предварительным данным, возгорание произошло из-за неисправности обогревательного прибора.