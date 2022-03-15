https://sputnik-abkhazia.ru/20220315/zhiloy-odnoetazhnyy-dom-sgorel-v-gagrskom-rayone-1038137619.html

Жилой одноэтажный дом сгорел в Гагрском районе

Жилой одноэтажный дом сгорел в Гагрском районе

Два дня назад в черте города Гагра полностью выгорел частный жилой дом, и в этот раз огонь уничтожил все строение. 15.03.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 15 мар - Sputnik. Одноэтажный дом барачного типа сгорел в селе Чагрыпш Гагрского района, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии.Экстренный вызов о пожаре поступил на пульт дежурного в 15:36 во вторник. Четыре пожарных и одно спасательное отделения ПСО города Гагра выехали по месту происшествия.Но несмотря на усилия пожарных, дом сгорел полностью. Люди не пострадали. По предварительным данным, возгорание произошло из-за неисправности обогревательного прибора.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220313/chastnyy-dom-sgorel-v-gagre-1038095398.html

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пожар, мчс абхазии, новости, гагрский район