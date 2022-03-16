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Эксперт: без российского газа Европа не только замерзнет, но и задохнется
Эксперт: без российского газа Европа не только замерзнет, но и задохнется
Импорт российского газ странами Европы составляет 50%, отказ от него приведет к катастрофе, считает известный эксперт Борис Марцинкевич. 16.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-16T10:35+0300
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Эксперт: без российского газа Европа не только замерзнет, но и задохнется
Эксперт: без российского газа Европа не только замерзнет, но и задохнется
Бравада западных политиков и СМИ по поводу отказа от российских энергоносителей не выдерживает ни какой критики, как только язык заявлений переводится на язык цифр, отмечает известный эксперт, главный редактор журнала "Геоэнергетика.ru" Борис Марцинкевич."Доля России в импорте газа для Европы составляет приблизительно 50%. Как Евросоюз дошел до жизни такой? Естественным путем: росло потребление, а вот объемы добычи собственного газа сокращались и сокращались", – констатирует эксперт.Любопытные цифры балансов и соотношений, которые приводит Марцинкевич, убедительно свидетельствуют о всей призрачности надежд европейских политиков на некую самодостаточность либо диверсификацию ресурсов. Без российского газа Европа не только вымерзнет, но и "поджарится" в знойный летний период.
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подкасты, россия, аудио

Эксперт: без российского газа Европа не только замерзнет, но и задохнется

10:35 16.03.2022
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Эксперт: без российского газа Европа не только замерзнет, но и задохнется
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Импорт российского газ странами Европы составляет 50%, отказ от него приведет к катастрофе, считает известный эксперт Борис Марцинкевич.
Бравада западных политиков и СМИ по поводу отказа от российских энергоносителей не выдерживает ни какой критики, как только язык заявлений переводится на язык цифр, отмечает известный эксперт, главный редактор журнала "Геоэнергетика.ru" Борис Марцинкевич.
"Доля России в импорте газа для Европы составляет приблизительно 50%. Как Евросоюз дошел до жизни такой? Естественным путем: росло потребление, а вот объемы добычи собственного газа сокращались и сокращались", – констатирует эксперт.
Любопытные цифры балансов и соотношений, которые приводит Марцинкевич, убедительно свидетельствуют о всей призрачности надежд европейских политиков на некую самодостаточность либо диверсификацию ресурсов. Без российского газа Европа не только вымерзнет, но и "поджарится" в знойный летний период.
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