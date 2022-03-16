https://sputnik-abkhazia.ru/20220316/ekspert-bez-rossiyskogo-gaza-evropa-ne-tolko-zamerznet-no-i-zadokhnetsya-1038125799.html

Эксперт: без российского газа Европа не только замерзнет, но и задохнется

Эксперт: без российского газа Европа не только замерзнет, но и задохнется

Импорт российского газ странами Европы составляет 50%, отказ от него приведет к катастрофе, считает известный эксперт Борис Марцинкевич. 16.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-16T10:35+0300

2022-03-16T10:35+0300

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Эксперт: без российского газа Европа не только замерзнет, но и задохнется Эксперт: без российского газа Европа не только замерзнет, но и задохнется

Бравада западных политиков и СМИ по поводу отказа от российских энергоносителей не выдерживает ни какой критики, как только язык заявлений переводится на язык цифр, отмечает известный эксперт, главный редактор журнала "Геоэнергетика.ru" Борис Марцинкевич."Доля России в импорте газа для Европы составляет приблизительно 50%. Как Евросоюз дошел до жизни такой? Естественным путем: росло потребление, а вот объемы добычи собственного газа сокращались и сокращались", – констатирует эксперт.Любопытные цифры балансов и соотношений, которые приводит Марцинкевич, убедительно свидетельствуют о всей призрачности надежд европейских политиков на некую самодостаточность либо диверсификацию ресурсов. Без российского газа Европа не только вымерзнет, но и "поджарится" в знойный летний период.

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