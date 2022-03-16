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Гвазава о должности помощника министра: позволит повысить качество знаний и опыта
Гвазава о должности помощника министра: позволит повысить качество знаний и опыта
О своих обязанностях в качестве помощника министра иностранных дел Абхазии и о других проектах, которые реализуются Клубом СНГ МГИМО при МИД России, рассказал... 16.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-16T15:01+0300
2022-03-16T15:01+0300
2022-03-16T15:01+0300
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Гвазава о должности помощника министра: позволит повысить качество знаний и опыта
Гвазава о должности помощника министра: позволит повысить качество знаний и опыта
Помощником министра иностранных дел Абхазии назначен координатор Клуба СНГ МГИМО при МИД России Эдгар Гвазава. О новой должности, задачах, которые возникают в связи с новой работой, а также проектах, реализуемых Клубом СНГ МГИМО, Эдгар Гвазава рассказал в эфире радио Sputnik Абхазия.Гвазава сказал, что рад должности и что она не является радикально новой деятельностью для него. По его словам, у него есть шанс проявить себя и приносить практическую пользу согражданам"Хотел бы поблагодарить министра за предоставленную возможность, поскольку такая деятельность позволяет повысить качество своих знаний и опыта для дальнейшего своего профессионального развития", – сказал Гвазава.Полная версия беседы в аудиофайле.
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Гвазава о должности помощника министра: позволит повысить качество знаний и опыта
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О своих обязанностях в качестве помощника министра иностранных дел Абхазии и о других проектах, которые реализуются Клубом СНГ МГИМО при МИД России, рассказал координатор Клуба Эдгар Гвазава.
Помощником министра иностранных дел Абхазии назначен координатор Клуба СНГ МГИМО при МИД России Эдгар Гвазава. О новой должности, задачах, которые возникают в связи с новой работой, а также проектах, реализуемых Клубом СНГ МГИМО, Эдгар Гвазава рассказал в эфире радио Sputnik Абхазия.
Гвазава сказал, что рад должности и что она не является радикально новой деятельностью для него. По его словам, у него есть шанс проявить себя и приносить практическую пользу согражданам
"Хотел бы поблагодарить министра за предоставленную возможность, поскольку такая деятельность позволяет повысить качество своих знаний и опыта для дальнейшего своего профессионального развития", – сказал Гвазава.
Полная версия беседы в аудиофайле.