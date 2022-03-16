https://sputnik-abkhazia.ru/20220316/gvazava-o-dolzhnosti-pomoschnika-ministra-pozvolit-povysit-kachestvo-znaniy-i-opyta-1038143224.html

Гвазава о должности помощника министра: позволит повысить качество знаний и опыта

Гвазава о должности помощника министра: позволит повысить качество знаний и опыта

О своих обязанностях в качестве помощника министра иностранных дел Абхазии и о других проектах, которые реализуются Клубом СНГ МГИМО при МИД России, рассказал... 16.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-16T15:01+0300

2022-03-16T15:01+0300

2022-03-16T15:01+0300

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Гвазава о должности помощника министра: позволит повысить качество знаний и опыта Гвазава о должности помощника министра: позволит повысить качество знаний и опыта

Помощником министра иностранных дел Абхазии назначен координатор Клуба СНГ МГИМО при МИД России Эдгар Гвазава. О новой должности, задачах, которые возникают в связи с новой работой, а также проектах, реализуемых Клубом СНГ МГИМО, Эдгар Гвазава рассказал в эфире радио Sputnik Абхазия.Гвазава сказал, что рад должности и что она не является радикально новой деятельностью для него. По его словам, у него есть шанс проявить себя и приносить практическую пользу согражданам"Хотел бы поблагодарить министра за предоставленную возможность, поскольку такая деятельность позволяет повысить качество своих знаний и опыта для дальнейшего своего профессионального развития", – сказал Гвазава.Полная версия беседы в аудиофайле.

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