https://sputnik-abkhazia.ru/20220316/pamyati-pavshikh-za-rodinu-kontsert-rekviem-v-abkhazskoy-filarmonii-1038155773.html

Памяти павших за Родину: концерт-реквием в Абхазской филармонии

Памяти павших за Родину: концерт-реквием в Абхазской филармонии

Концерт-реквием, приуроченный к 29-й годовщине трагического для Абхазии Мартовского наступления по освобождению Сухума, прошел в стенах филармонии. 16.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-16T20:21+0300

2022-03-16T20:21+0300

2022-03-16T21:56+0300

в абхазии

видео

мультимедиа

концерты

филармония

абхазия

сухум

отечественная война народа абхазии (1992-1993)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/03/10/1038154674_0:0:1620:912_1920x0_80_0_0_49d6158ff703e11cafa4d1bbda85bca9.jpg

Традиционный мартовский концерт "Памяти павших в Отечественной войне народа Абхазии 1992–1993 годов" состоялся в Абхазской государственной филармонии имени Раждена Гумба 16 марта.Концерт-реквием представил лучшие тематические произведения мировой классики в исполнении профессиональных артистов и музыкантов.На сцену вышли солисты Абхазской государственной филармонии – Асида Шакая, Елена Анкваб, Нана Черкезия, Альдона Цкуа, Нугзар Какалия, Алхас Ферзба, Астанда Джикирба, а также музыканты Челябинской государственной филармонии и артисты Абхазского государственного молодежного театра – Альдона Адлейба, Лана Гергия, Эсма Шуген, Ахра Кварчия.

абхазия

сухум

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видео, мультимедиа, концерты, филармония, абхазия, сухум, отечественная война народа абхазии (1992-1993), видео