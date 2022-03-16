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Памяти павших за Родину: концерт-реквием в Абхазской филармонии
Памяти павших за Родину: концерт-реквием в Абхазской филармонии
Концерт-реквием, приуроченный к 29-й годовщине трагического для Абхазии Мартовского наступления по освобождению Сухума, прошел в стенах филармонии. 16.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-16T20:21+0300
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Традиционный мартовский концерт "Памяти павших в Отечественной войне народа Абхазии 1992–1993 годов" состоялся в Абхазской государственной филармонии имени Раждена Гумба 16 марта.Концерт-реквием представил лучшие тематические произведения мировой классики в исполнении профессиональных артистов и музыкантов.На сцену вышли солисты Абхазской государственной филармонии – Асида Шакая, Елена Анкваб, Нана Черкезия, Альдона Цкуа, Нугзар Какалия, Алхас Ферзба, Астанда Джикирба, а также музыканты Челябинской государственной филармонии и артисты Абхазского государственного молодежного театра – Альдона Адлейба, Лана Гергия, Эсма Шуген, Ахра Кварчия.
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Памяти павших за Родину: концерт-реквием в Абхазской филармонии
20:21 16.03.2022 (обновлено: 21:56 16.03.2022) Подписаться на
Концерт-реквием, приуроченный к 29-й годовщине трагического для Абхазии Мартовского наступления по освобождению Сухума, прошел в стенах филармонии.
Традиционный мартовский концерт "Памяти павших в Отечественной войне народа Абхазии 1992–1993 годов" состоялся в Абхазской государственной филармонии имени Раждена Гумба 16 марта.
Концерт-реквием представил лучшие тематические произведения мировой классики в исполнении профессиональных артистов и музыкантов.
На сцену вышли солисты Абхазской государственной филармонии – Асида Шакая, Елена Анкваб, Нана Черкезия, Альдона Цкуа, Нугзар Какалия, Алхас Ферзба, Астанда Джикирба, а также музыканты Челябинской государственной филармонии и артисты Абхазского государственного молодежного театра – Альдона Адлейба, Лана Гергия, Эсма Шуген, Ахра Кварчия.