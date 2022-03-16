https://sputnik-abkhazia.ru/20220316/posrednik-labakhua-ob-antikrizisnykh-merakh-v-svyazi-s-ekonomicheskoy-obstanovkoy-1038148115.html
Посредник: Лабахуа об антикризисных мерах в связи с экономической обстановкой
Посредник: Лабахуа об антикризисных мерах в связи с экономической обстановкой
Об антикризисных мерах и предложениях, направленных на оказание мер государственной поддержки субъектам бизнеса в связи с резко меняющейся экономической... 16.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-16T20:45+0300
2022-03-16T20:45+0300
2022-03-16T20:45+0300
радио
абхазия
антикризисные планы
бюджет
подкасты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/03/10/1038148008_0:0:2601:1463_1920x0_80_0_0_e85d3d5d717386c7f7a0fb77e2687d08.jpg
Посредник: Лабахуа об антикризисных мерах в связи с экономической обстановкой
Посредник: Лабахуа об антикризисных мерах в связи с экономической обстановкой
Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб провел рабочее совещание по выработке предложений, направленных на оказание мер государственной поддержки субъектам бизнеса в связи с резко меняющейся экономической обстановкой.О том, какие это могут быть антикризисные меры, что мог бы предложить Государственный таможенный комитет, на какие товары можно было бы снизить таможенные пошлины, какая процедура ввоза товаров из Белоруссии и Армении, что сложнее всего завезти в Абхазию из жизненно важных товаров, учитывая, что доля импорта в Абхазию высокая, может ли бюджет недополучить определенные средства? На эти вопросы в эфире радио Sputnik ответил заместитель председателя ГТК Абхазии Алиас Лабахуа.Беседу слушайте в аудиофайле.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/03/10/1038148008_0:0:2311:1733_1920x0_80_0_0_21d5517cea1b14c3badda0707d09295e.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, антикризисные планы, бюджет, подкасты, аудио
Посредник: Лабахуа об антикризисных мерах в связи с экономической обстановкой
Подписаться на
Об антикризисных мерах и предложениях, направленных на оказание мер государственной поддержки субъектам бизнеса в связи с резко меняющейся экономической обстановкой, рассказал заместитель председателя ГТК Абхазии Алиас Лабахуа.
Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб провел рабочее совещание по выработке предложений, направленных на оказание мер государственной поддержки субъектам бизнеса в связи с резко меняющейся экономической обстановкой.
О том, какие это могут быть антикризисные меры, что мог бы предложить Государственный таможенный комитет, на какие товары можно было бы снизить таможенные пошлины, какая процедура ввоза товаров из Белоруссии и Армении, что сложнее всего завезти в Абхазию из жизненно важных товаров, учитывая, что доля импорта в Абхазию высокая, может ли бюджет недополучить определенные средства? На эти вопросы в эфире радио Sputnik ответил заместитель председателя ГТК Абхазии Алиас Лабахуа.
Беседу слушайте в аудиофайле.