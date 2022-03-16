https://sputnik-abkhazia.ru/20220316/posrednik-labakhua-ob-antikrizisnykh-merakh-v-svyazi-s-ekonomicheskoy-obstanovkoy-1038148115.html

Посредник: Лабахуа об антикризисных мерах в связи с экономической обстановкой

Посредник: Лабахуа об антикризисных мерах в связи с экономической обстановкой

Об антикризисных мерах и предложениях, направленных на оказание мер государственной поддержки субъектам бизнеса в связи с резко меняющейся экономической... 16.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-16T20:45+0300

2022-03-16T20:45+0300

2022-03-16T20:45+0300

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Посредник: Лабахуа об антикризисных мерах в связи с экономической обстановкой Посредник: Лабахуа об антикризисных мерах в связи с экономической обстановкой

Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб провел рабочее совещание по выработке предложений, направленных на оказание мер государственной поддержки субъектам бизнеса в связи с резко меняющейся экономической обстановкой.О том, какие это могут быть антикризисные меры, что мог бы предложить Государственный таможенный комитет, на какие товары можно было бы снизить таможенные пошлины, какая процедура ввоза товаров из Белоруссии и Армении, что сложнее всего завезти в Абхазию из жизненно важных товаров, учитывая, что доля импорта в Абхазию высокая, может ли бюджет недополучить определенные средства? На эти вопросы в эфире радио Sputnik ответил заместитель председателя ГТК Абхазии Алиас Лабахуа.Беседу слушайте в аудиофайле.

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абхазия, антикризисные планы, бюджет, подкасты, аудио