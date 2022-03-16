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https://sputnik-abkhazia.ru/20220316/putin-podpisal-ukaz-o-merakh-obespecheniya-ekonomicheskoy-stabilnosti--1038153956.html
Путин подписал указ о мерах обеспечения экономической стабильности
Путин подписал указ о мерах обеспечения экономической стабильности
Президент России заявил, что губернаторам будут даны дополнительные полномочия для принятия гибких оперативных решений по поддержке экономики и граждан в... 16.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-16T19:35+0300
2022-03-16T19:35+0300
владимир путин
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СУХУМ, 16 мар - Sputnik. Президент России Владимир Путин подписал указ "О мерах по обеспечению социально-экономической стабильности и защиты населения в Российской Федерации", сообщает пресс-служба Кремля. В рамках документа президент попросил глав регионов дополнительно поддержать граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и при необходимости рассматривать возможность организации единовременных денежных выплатах.Также руководству субъектов России необходимо будет обеспечить доступность социальных услуг, принимать меры для устранения повышенного спроса на определенные виды товаров, мониторить цены на лекарства и товары первой необходимости, а также следить за тем, чтобы они всегда были в продаже. По словам президента, в новых реалиях нужны структурные изменения России, задача властей - минимизировать рост безработицы и инфляции, которые за этим последуют.Кроме того, в документе указано, что региональные власти окажут поддержку социально ориентированным НКО, фирмам и индивидуальным предпринимателям, предоставляя им денежные средства, льготы и преференции. Владимир Путин заявил, что ключевую роль в преодолении текущих проблем экономики должен сыграть частный бизнес, нужно снизить административные барьеры для негоПосле начала военной спецоперации России на Украине западные страны ввели большое количество ограничений. Массовый уход инвесторов и зарубежных компаний с российского рынка призван пошатнуть экономику страны. Но, по заявлению Владимира Путина, эти меры нанесли удар по глобальной экономике в целом и подорвали доверие к доллару как к резервной валюте.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220316/samim-prigoditsya-pochemu-rossiya-zapretila-vyvozit-zerno-i-sakhar--1038139830.html
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владимир путин, новости, экономика

Путин подписал указ о мерах обеспечения экономической стабильности

19:35 16.03.2022
© Sputnik / Евгений Паулин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в саммите "Группы двадцати"
Президент РФ В. Путин принял участие в саммите Группы двадцати - Sputnik Абхазия, 1920, 16.03.2022
© Sputnik / Евгений Паулин
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Президент России заявил, что губернаторам будут даны дополнительные полномочия для принятия гибких оперативных решений по поддержке экономики и граждан в зависимости от ситуации.
СУХУМ, 16 мар - Sputnik. Президент России Владимир Путин подписал указ "О мерах по обеспечению социально-экономической стабильности и защиты населения в Российской Федерации", сообщает пресс-служба Кремля.
В рамках документа президент попросил глав регионов дополнительно поддержать граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и при необходимости рассматривать возможность организации единовременных денежных выплатах.
Владимир Путин добавил, что решение об увеличении социальных пособий, пенсий и прожиточного минимума будет принято в ближайшее время.
Также руководству субъектов России необходимо будет обеспечить доступность социальных услуг, принимать меры для устранения повышенного спроса на определенные виды товаров, мониторить цены на лекарства и товары первой необходимости, а также следить за тем, чтобы они всегда были в продаже.
По словам президента, в новых реалиях нужны структурные изменения России, задача властей - минимизировать рост безработицы и инфляции, которые за этим последуют.
Кроме того, в документе указано, что региональные власти окажут поддержку социально ориентированным НКО, фирмам и индивидуальным предпринимателям, предоставляя им денежные средства, льготы и преференции. Владимир Путин заявил, что ключевую роль в преодолении текущих проблем экономики должен сыграть частный бизнес, нужно снизить административные барьеры для него
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После начала военной спецоперации России на Украине западные страны ввели большое количество ограничений. Массовый уход инвесторов и зарубежных компаний с российского рынка призван пошатнуть экономику страны. Но, по заявлению Владимира Путина, эти меры нанесли удар по глобальной экономике в целом и подорвали доверие к доллару как к резервной валюте.
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