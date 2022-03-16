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Путин заявил, что спецоперация на Украине проходит строго по плану
Путин заявил, что спецоперация на Украине проходит строго по плану
Целью военной спецоперации на Украине Россия объявила защиту жителей республик Донбасса от действий киевского режима путем денацификации и демилитаризации... 16.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-16T17:08+0300
2022-03-16T17:08+0300
2022-03-16T17:46+0300
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СУХУМ, 16 мар – Sputnik. Специальная военная операция на Украине идет в строгом соответствии с заранее утвержденными планами, сообщил президент России Владимир Путин в среду, 16 марта.Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины 24 февраля в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Вооруженные силы России высокоточным оружием выводят из строя военные объекты и инфраструктуру ВСУ. За три недели спецоперации российской армией уничтожены 111 украинских самолетов, 68 вертолетов, 160 беспилотных летательных аппаратов, 159 зенитных ракетных комплексов, 1353 танка и других боевых бронемашин, 129 реактивных систем залпового огня, 493 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1096 единиц специальной военной автомобильной техники.
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Путин заявил, что спецоперация на Украине проходит строго по плану
17:08 16.03.2022 (обновлено: 17:46 16.03.2022) Подписаться на
Целью военной спецоперации на Украине Россия объявила защиту жителей республик Донбасса от действий киевского режима путем денацификации и демилитаризации страны.
СУХУМ, 16 мар – Sputnik.
Специальная военная операция на Украине идет в строгом соответствии с заранее утвержденными планами, сообщил
президент России Владимир Путин в среду, 16 марта.
"Операция развивается успешно. В строгом соответствии с заранее утвержденными планами", – сказал Путин в ходе совещания о мерах социально-экономической поддержки российских регионов.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины 24 февраля в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Вооруженные силы России высокоточным оружием выводят из строя военные объекты и инфраструктуру ВСУ. За три недели спецоперации российской армией уничтожены 111 украинских самолетов, 68 вертолетов, 160 беспилотных летательных аппаратов, 159 зенитных ракетных комплексов, 1353 танка и других боевых бронемашин, 129 реактивных систем залпового огня, 493 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1096 единиц специальной военной автомобильной техники.