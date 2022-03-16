https://sputnik-abkhazia.ru/20220316/putin-zayavil-chto-spetsoperatsiya-na-ukraine-prokhodit-strogo-po-planu-1038150864.html

Путин заявил, что спецоперация на Украине проходит строго по плану

Путин заявил, что спецоперация на Украине проходит строго по плану

Целью военной спецоперации на Украине Россия объявила защиту жителей республик Донбасса от действий киевского режима путем денацификации и демилитаризации... 16.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-16T17:08+0300

2022-03-16T17:08+0300

2022-03-16T17:46+0300

военная спецоперация рф в донбассе

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СУХУМ, 16 мар – Sputnik. Специальная военная операция на Украине идет в строгом соответствии с заранее утвержденными планами, сообщил президент России Владимир Путин в среду, 16 марта.Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины 24 февраля в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Вооруженные силы России высокоточным оружием выводят из строя военные объекты и инфраструктуру ВСУ. За три недели спецоперации российской армией уничтожены 111 украинских самолетов, 68 вертолетов, 160 беспилотных летательных аппаратов, 159 зенитных ракетных комплексов, 1353 танка и других боевых бронемашин, 129 реактивных систем залпового огня, 493 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1096 единиц специальной военной автомобильной техники.

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россия, украина, донбасс, новости