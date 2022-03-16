https://sputnik-abkhazia.ru/20220316/sberbank-abkhazii-opredelil-grafik-vyplat-rossiyskoy-pensii-v-marte-1038147756.html

Сбербанк Абхазии определил график выплат российской пенсии в марте

Сбербанк Абхазии определил график выплат российской пенсии в марте

Пенсионеры, получающие только абхазскую пенсию, могут снимать выплаты с банковских карт через банкоматы. 16.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-16T15:45+0300

2022-03-16T15:45+0300

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СУХУМ, 16 мар – Sputnik. Сберегательный банк Абхазии определил график выплат российской пенсии в марте 2022 года.Пенсионеры, родившиеся до 1940 года, получат пенсию 17 и 18 марта. Те, кто родился с 1941 по 1947 годы, получат выплаты 21 и 22 марта.Родившиеся с 1948 по 1950 годы получат свои выплаты 23, 24 и 25 марта, с 1951 по 1953 годы – 28 и 29 марта.Пенсии родившимся с 1954 по 1956 годы выдадут 30 и 31 марта, тем же, кто родился с 1957 года, выплатят с 4 апреля.С августа 2020 года жители Абхазии получают российскую пенсию не на банковские карты, а только в кассах Сбербанка и в других коммерческих банках, где оформлены пенсионеры.С 8 февраля пенсионеры, получающие только абхазскую пенсию, могут снимать выплаты с банковских карт через банкоматы.

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пенсии, новости, абхазия, общество