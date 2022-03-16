https://sputnik-abkhazia.ru/20220316/veteran-obidno-chto-podrastayuschee-pokolenie-ne-znaet-o-glavnykh-operatsiyakh-voyny--1038140401.html

Ветеран: обидно, что подрастающее поколение не знает о главных операциях войны

Ветеран: обидно, что подрастающее поколение не знает о главных операциях войны

Своими воспоминаниями о Мартовском наступлении 1993 года, о том, какое значение имела операция и почему важно воспитывать детей в духе патриотизма, в эфире... 16.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-16T18:16+0300

2022-03-16T18:16+0300

2022-03-16T18:47+0300

радио

подкасты

отечественная война народа абхазии (1992-1993)

холодный март 1993

мартовское наступление

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Ветеран: обидно, что подрастающее поколения не знает о главных операциях войны Ветеран: обидно, что подрастающее поколения не знает о главных операциях войны

Есть в современной истории Абхазии даты, омраченные трагическими событиями. В ночь с 15 на 16 марта подразделения Вооруженных сил Абхазии предприняли наступление на оккупированный войсками Госсовета Грузии Сухум. Итогом Мартовской операции стало отступление абхазских сил.Участник Мартовского наступления, Герой Абхазии Чичико Мархолия в эфире радио Sputnik рассказал о событиях марта 1993 года. Ветеран ОВНА отметил, как молодые бойцы старались показать дух целого народа, дух несломленного народа, именно об этом необходимо рассказывать сегодня подрастающему поколению."Очень много бойцов были в возрасте 16-17 лет, и они очень многое сделали для того, чтобы сегодня Абхазия была свободна, об этом надо рассказать в школах. Дети не знают о главных операциях по освобождению Сухума. Мы должны воспитывать детей в духе патриотизма", – сказал Мархолия.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.Впоследствии Мартовская операция была оценена как неудачная с точки зрения военной тактики. Выяснилось, что в ходе наступления имели место серьезные просчеты, такие как несогласованность действий подразделений, нечеткое выполнение приказов. Но именно благодаря трагическим урокам Мартовского наступления стало очевидно, что для взятия Сухума необходимо овладеть господствующими высотами на северных подступах к столице. Фактически в марте и была отработана правильная тактика, успешно примененная в июле-сентябре 1993 года.

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подкасты, отечественная война народа абхазии (1992-1993), холодный март 1993, мартовское наступление, аудио