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Александр Анкваб поддержал идею реставрации храма в Дурипше
Александр Анкваб поддержал идею реставрации храма в Дурипше
Храм архангела Михаила в селе Дурипш был заложен в начале XX века и разрушен во времена советской власти. 17.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-17T13:28+0300
2022-03-17T13:28+0300
2022-03-17T13:38+0300
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СУХУМ, 17 мар – Sputnik. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб поддержал идею восстановления христианского храма в селе Дурипш в ходе встречи со священнослужителем отцом Гавриилом, инициатором реставрационных работ, сообщает пресс-служба Кабинета министров. Александр Анкваб отметил, что вопрос реставрации дурипшинского храма уже обсуждался и подчеркнул важность профессионального подхода к проблеме реставрации древних христианских сооружений на территории Абхазии, многие их которых в ней очень нуждаются. Участники встречи пришли к пониманию того, что в ходе работ стоит опираться на традиции церковного зодчества, сложившиеся в Абхазии много веков назад, и продолжат работу при полном взаимодействии. В частности, Александр Анкваб подтвердил готовность правительства оказывать содействие гражданам в подобных вопросах. Храм в Дурипше был построен в 1914 году и разрушен в советское время, вся церковная утварь, хранившаяся в нем, была уничтожена. В октябре 2014 года, через сто лет после постройки, храм был расчищен, и в нем был проведен водосвятный молебен при участии духовенства Сухумо-Пицундской Епархии АПЦ во главе с иереем Виссарионом Аплиа.
https://sputnik-abkhazia.ru/20210608/Spasti-starinu-kak-pomoch-arkhitekturnym-pamyatnikam-Sukhuma--1032584301.html
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новости, александр анкваб, православные храмы абхазии
Александр Анкваб поддержал идею реставрации храма в Дурипше
13:28 17.03.2022 (обновлено: 13:38 17.03.2022) Подписаться на
Храм архангела Михаила в селе Дурипш был заложен в начале XX века и разрушен во времена советской власти.
СУХУМ, 17 мар – Sputnik. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб поддержал идею восстановления христианского храма в селе Дурипш в ходе встречи со священнослужителем отцом Гавриилом, инициатором реставрационных работ, сообщает пресс-служба Кабинета министров.
Во встрече с премьер-министром также приняли участие и.о. министра культуры Динара Смыр, заместитель министра по вопросам охраны историко-культурного наследия Гарри Сангулия и искусствовед и археолог Сурам Сакания.
Александр Анкваб отметил, что вопрос реставрации дурипшинского храма уже обсуждался и подчеркнул важность профессионального подхода к проблеме реставрации древних христианских сооружений на территории Абхазии, многие их которых в ней очень нуждаются.
Участники встречи пришли к пониманию того, что в ходе работ стоит опираться на традиции церковного зодчества, сложившиеся в Абхазии много веков назад, и продолжат работу при полном взаимодействии. В частности, Александр Анкваб подтвердил готовность правительства оказывать содействие гражданам в подобных вопросах.
Храм в Дурипше был построен в 1914 году и разрушен в советское время, вся церковная утварь, хранившаяся в нем, была уничтожена. В октябре 2014 года, через сто лет после постройки, храм был расчищен, и в нем был проведен водосвятный молебен при участии духовенства Сухумо-Пицундской Епархии АПЦ во главе с иереем Виссарионом Аплиа.