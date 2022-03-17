https://sputnik-abkhazia.ru/20220317/arda-ashuba-vnov-izbran-glavoy-abigi-1038169763.html

Арда Ашуба вновь избран главой АбИГИ

Арда Ашуба вновь избран главой АбИГИ

Абхазский институт гуманитарных исследований был образован в 1925 году как Академия абхазского языка и литературы. Его работа направлена на сохранение и... 17.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-17T17:07+0300

2022-03-17T17:07+0300

2022-03-17T17:14+0300

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СУХУМ, 17 мар – Sputnik. Кандидат филологических наук, доцент Абхазского госуниверситета Арда Ашуба вновь избран директором Абхазского института гуманитарных исследований имени Д.И. Гулиа, сообщает "Апсныпресс". По итогам тайного голосования 85 участников собрания проголосовали за кандидатуру Арды Ашуба, 9 человек проголосовали против. С 2015 по 2017 год Арда Ашуба возглавлял филологический факультет Абхазского государственного университета, в 2017 году он в первый раз был избран директором АбИГИ. Он продолжает преподавательскую деятельность, с 2005 года Ашуба работает на кафедре абхазской литературы АГУ.

https://sputnik-abkhazia.ru/20201011/Yubiley-nauchnogo-tsentra-Abkhazskomu-institutu-gumanitarnykh-issledovaniy-95-let-1031085570.html

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арда ашуба, новости, культура, абиги