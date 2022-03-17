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Арда Ашуба вновь избран главой АбИГИ
Арда Ашуба вновь избран главой АбИГИ
Абхазский институт гуманитарных исследований был образован в 1925 году как Академия абхазского языка и литературы. Его работа направлена на сохранение и... 17.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-17T17:07+0300
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СУХУМ, 17 мар – Sputnik. Кандидат филологических наук, доцент Абхазского госуниверситета Арда Ашуба вновь избран директором Абхазского института гуманитарных исследований имени Д.И. Гулиа, сообщает "Апсныпресс". По итогам тайного голосования 85 участников собрания проголосовали за кандидатуру Арды Ашуба, 9 человек проголосовали против. С 2015 по 2017 год Арда Ашуба возглавлял филологический факультет Абхазского государственного университета, в 2017 году он в первый раз был избран директором АбИГИ. Он продолжает преподавательскую деятельность, с 2005 года Ашуба работает на кафедре абхазской литературы АГУ.
https://sputnik-abkhazia.ru/20201011/Yubiley-nauchnogo-tsentra-Abkhazskomu-institutu-gumanitarnykh-issledovaniy-95-let-1031085570.html
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арда ашуба, новости, культура, абиги
Арда Ашуба вновь избран главой АбИГИ
17:07 17.03.2022 (обновлено: 17:14 17.03.2022) Подписаться на
Абхазский институт гуманитарных исследований был образован в 1925 году как Академия абхазского языка и литературы. Его работа направлена на сохранение и исследование языка, литературы, фольклора и истории абхазского народа.
СУХУМ, 17 мар – Sputnik.
Кандидат филологических наук, доцент Абхазского госуниверситета Арда Ашуба вновь избран директором Абхазского института гуманитарных исследований имени Д.И. Гулиа, сообщает
"Апсныпресс".
Выборы главы института были связаны с тем, что пятилетний срок нахождения Ашуба на этой должности подошел к концу.
По итогам тайного голосования 85 участников собрания проголосовали за кандидатуру Арды Ашуба, 9 человек проголосовали против.
С 2015 по 2017 год Арда Ашуба возглавлял филологический факультет Абхазского государственного университета, в 2017 году он в первый раз был избран директором АбИГИ. Он продолжает преподавательскую деятельность, с 2005 года Ашуба работает на кафедре абхазской литературы АГУ.