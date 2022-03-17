https://sputnik-abkhazia.ru/20220317/bolee-52-novykh-sluchaev-covid-19-zafiksirovano-v-abkhazii-1038158813.html
Более 50 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Абхазии
Более 50 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Абхазии
Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 53004 человека. Зарегистрировано 669 летальных случаев. Выздоровели 48163... 17.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-17T08:39+0300
2022-03-17T08:39+0300
2022-03-17T09:54+0300
ситуация с коронавирусом в абхазии
мировая пандемия коронавируса covid-19
медицина
абхазия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/02/10/1037615680_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_3b7f21edd52d4a779b04a2cd03736bc0.jpg
СУХУМ, 17 мар – Sputnik. Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 52 человек из 160 протестированных в Абхазии, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19. В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 20 пациентов, в тяжелом состоянии пять человек, состояние здоровья 15 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 22 пациента, 10 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ – 7, в Гагрской ЦРБ – 11, 1 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 5 пациентов.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/02/10/1037615680_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_637e2969bf17877969406f5aa23f88de.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мировая пандемия коронавируса covid-19, медицина, абхазия
Более 50 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Абхазии
08:39 17.03.2022 (обновлено: 09:54 17.03.2022) Подписаться на
Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 53004 человека. Зарегистрировано 669 летальных случаев. Выздоровели 48163 человека.
СУХУМ, 17 мар – Sputnik. Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 52 человек из 160 протестированных в Абхазии, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 20 пациентов, в тяжелом состоянии пять человек, состояние здоровья 15 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице 22 пациента, 10 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ – 7, в Гагрской ЦРБ – 11, 1 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 5 пациентов.