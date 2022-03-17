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Более 50 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Абхазии

Более 50 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Абхазии

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 53004 человека. Зарегистрировано 669 летальных случаев. Выздоровели 48163... 17.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-17T08:39+0300

2022-03-17T08:39+0300

2022-03-17T09:54+0300

ситуация с коронавирусом в абхазии

мировая пандемия коронавируса covid-19

медицина

абхазия

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СУХУМ, 17 мар – Sputnik. Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 52 человек из 160 протестированных в Абхазии, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19. В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 20 пациентов, в тяжелом состоянии пять человек, состояние здоровья 15 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 22 пациента, 10 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ – 7, в Гагрской ЦРБ – 11, 1 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 5 пациентов.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

мировая пандемия коронавируса covid-19, медицина, абхазия